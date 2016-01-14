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Sefa Kalya için Alex de Souza'da açıklamalar yaptı

Dün meydana gelen Taksim'de bir otel odasında ölü bulunan Sefa Kalya'yı Alex de Souza'da unutmadı ve açıklamalar yaptı

Sefa Kalya için Alex de Souza'da açıklamalar yaptı

 Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Alex De Sonra, bugün Taksim'e kaldığı otel odasında vefat eden Genç Fenerbahçeliler grubu lideri Sefa Kalya'nın vefatı üzerine sosyal medya hesabından başsağlığında bulundu.



Alex, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına, ''Sefa'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına güç sabır diliyorum'' ifadelerini kullandı.

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Alex De SouzaSefa Kalya
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