Sefa Kalya için Alex de Souza'da açıklamalar yaptı

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Alex De Sonra, bugün Taksim'e kaldığı otel odasında vefat eden Genç Fenerbahçeliler grubu lideri Sefa Kalya'nın vefatı üzerine sosyal medya hesabından başsağlığında bulundu.
Alex, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına, ''Sefa'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına güç sabır diliyorum'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Alex De Sonra, bugün Taksim'e kaldığı otel odasında vefat eden Genç Fenerbahçeliler grubu lideri Sefa Kalya'nın vefatı üzerine sosyal medya hesabından başsağlığında bulundu.