Sebastian Bassong'nın Gittiği 10 Takımdan 6'sı Küme Düştü

İngiltere Premier Lig’i 19. sırada tamamlayarak küme düşen Norwich City’de forma giyen Sebastian Bassong yeşil sahalarda ender rastlanacak bir hikayenin kahramanı oldu.

6 KEZ KÜME DÜŞTÜ

Kariyeri boyunca altı farklı takımda forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, bu takımların dördüyle küme düşme tecrübesi yaşadı. Kamerunlu savunmacı son 10 yılda tam 6 kez küme düşerek tekrarlanması zor bir istatistiğe imza attı.

2006 ve 2008 yıllarında Metz ile Fransa’da iki defa küme düşen Sebastian Bassong, 2009 yılında İngiltere’nin yolunu tuttu. Newcastle United’a transfer olan deneyimli savunmacının kaderi burada da değişmedi ve ilk sezonunda küme düştü. Newcastle United, 1989 yılından sonra ilk kez Championship’e düşerken, takımda yılın oyuncusunun Sebastian Bassong seçilmesi ilginç bir detay olarak kayıtlara geçti.

TOTTENHAM UCUZ KURTULDU

Küme düşen takımın en iyi oyuncusu olarak 9 milyon avro karşılığında Tottenham’a transfer olan Sebastian Bassong, Kuzey Londra temsilcisinde istikrar yakaladı ve küme düşmedi. Ancak 2011-12 sezonunun ikinci yarısında Wolverhampton Wanderers’a kiralanan Sebastian Bassong’u laneti burada peşini bırakmadı ve yarım sezon formasını giydiği Wolverhampton Wanderers ile küme düştü.

YALNIZCA 1 SEZON DİKİŞ TUTTURABİLDİ

Wolverhampton Wanderers’ın Championship’e düşmesinin ardından Norwich City ile anlaşma imzalayan Sebastian Bassong, yeni takımında yalnızca 1 sezon dikiş tutturabildi. Norwich City’deki ilk sezonunu 11. sırada tamamlayan Sebastian Bassong, bir sonraki sezon yine hayal kırıklığı yaşadı ve bu kez Norwich City ile küme düştü.

NORWİCH CİTY DE KÜME DÜŞTÜ

Daha önceki tecrübelerinin aksine bu kez küme düşen takımından ayrılmayan 29 yaşındaki oyuncu, Norwich City’de kaldı ve bir sezon Championship’te forma giydikten sonra tekrar Premier Lig’e yükseldi. Ancak Sebastian Bassong’un bu sevinci de fazla uzun sürmedi. Norwich City bu sezon Premier Lig’de kalıcı olamadı ve 11 Mayıs 2016 tarihi itibariyle yeniden Championship’e düştü.

2 AYRI ÜLKE 4 FARKLI TAKIM

29 yaşındaki oyuncu böylece, 11 yıllık profesyonel kariyerinin son 10 yılında 2 farklı ülkede 4 farklı takımla tam 6 kez küme düştü. Sebastian Bassong kariyeri boyunca yalnızca Watford ve Tottenham’da küme düşmedi.