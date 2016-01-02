Schalke'de forma yiyen Kaan Ayhan'ın yeni takımı belli oldu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke'de fazla şans bulamayan Kaan Ayhan, transfere hazırlanıyor.



Bild'in haberine göre, 21 yaşındaki oyuncu Eintracht Frankfurt'a kiralık olarak gidiyor. Bu transferin Pazar günü resmiyete kavuşacağı ve kısa süre içerisinde de açıklanacağı bildirildi.



Frankfurt'un oyuncunun satın alma opsiyonunu da aldığını ancak bu rakamın beklenenden çok daha yüksek olduğu kaydedildi.



Bonservis bedeli 5 milyon euro olarak değerlendirilen savunma oyuncusu, bu sezon Schalke'de 4 lig maçına çıkarken 120 dakika sahada kalabilmişti.



Fatih Terim tarafından A Milli Takım kadrosuna çağrılan ancak henüz forma giyemeyen Kaan için Stuttgart, Hamburg ve Augsburg da devredeydi.

Kaynak : Sporx