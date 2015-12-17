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Satılan bilet rakamı şok etti Galatasaray'a büyük tepki

Son derbi mağlubiyetinde oynanan kötü futbolun ardından taraftarın Türkiye Kupası Akhisar Belediyespor maçında yönetimi protesto etmesi bekleniyordu, öyleki taraftar bu protestoyu maça ilgi göstermeyerek vermiş gibi görünüyor

Satılan bilet rakamı şok etti Galatasaray'a büyük tepki
 Son derbi mağlubiyetinde oynanan kötü futbolun ardından taraftarın Türkiye Kupası Akhisar Belediyespor maçında yönetimi protesto etmesi bekleniyordu, öyleki taraftar bu protestoyu maça ilgi göstermeyerek vermiş gibi görünüyor
Takımın son olarak Beşiktaş derbisinde 2-1'lik skorla mağlup olup, şampiyonluk yarışında ağır yara almasının ardından taraftarın da sırt dönmesi moralleri bozdu.

Şu ana kadar karşılaşma için satılan bilet sayısının 300'e dahi ulaşmadığı bildirildi. Kombine kart sahiplerinin de mücadeleye ilgi göstermemesi bekleniyor.

Havanın soğuk olması, takımın yedeklerle mücadele etmesinin beklenmesi ve karşılaşmanın açık kanaldan yayınlanacak olması nedeniyle mücadeleye ilginin çok az olması bekleniyor.
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GalatasarayBeşiktaşAkhisar BelediyesporBilet
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