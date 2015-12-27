Şaşırtan İstatistik 63 Gün Sonra Gelen Puan

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarısının son maçında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 63 gün sonra deplasmanda puanla tanıştı.

Sezona sıkıntılı başlamasına rağmen ligin ilk haftalarında aldığı galibiyetlerle zirvenin en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen Trabzonspor, ilerleyen haftalarda hedefinden uzaklaşmıştı. Teknik ekibin ardından yaşanan yönetim değişikliği ile toparlanmaya çalışan Karadeniz ekibi, 63 gün sonra deplasmanda puanla tanıştı.





Deplasmanda en son ligin 9. haftasında Medicana Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek elde eden Trabzonspor, söz konusu dönemden sonra dış sahada oynadığı maçlarda puan elde edemedi. Karadeniz ekibi, Kasımpaşa beraberliği ile birlikte bu sezon deplasmandaki ilk beraberliğini elde etti.

Karadeniz ekibi bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Attığı 14 gole karşılık ise kalesinde 15 gol gören Trabzonspor dış sahada 10 puan topladı. Karadeniz ekibi bu sezon ligde elde ettiği 24 puanın 10'unu dış sahada elde ederken, 14 puanı ise sahasında kazandı.

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar ise şöyle:

Beşiktaş - Trabzonspor: 1-2

Kayserispor - Trabzonspor: 0-1

Osmanlıspor - Trabzonspor: 3-1

Mersin İdmanyurdu - Trabzonspor: 3-2

Sivasspor - Trabzonspor: 0-2

Medipol Başakşehir - Trabzonspor: 1-0

Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-0

Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 3-0

Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-1 - TRABZON