Sarı lacivertlilere Luis Nani şoku!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında, 24 Ocak Pazar günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenman saat 18.00’da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Oyuncular antrenmanın ilk bölümünde salonda ısınma, açma germe ve kuvvet çalışmaları yaptıktan sonra ikinci bölümde üst sahada yaptığı çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
Gökhan Gönül, Ertuğrul Taşkıran, Abdoulaye Ba ve Raul Meireles tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü. Gribal enfeksiyonu bulunan Luis Nani antrenmanda yer almazken, Diego Ribas özel program dahilinde çalıştı.
Bu antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbah.e, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.