Sarı lacivertlilerden şampiyonluk yolunda önemli karar!

Beşiktaş derbisi ile başlayan 12 maçlık seride sarı-lacivertliler, normal prim sisteminin dışına çıkacak. Buna göre derbiler için 1 milyon dolar, deplasman galibiyetlerine 500 bin dolar, iç saha galibiyetine ise 250 bin dolar ödenecek.



PRİM İÇİN ÜÇ KATEGORİ BELİRLENDİ

Milliyet gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi, kalan maçlara özel prim verme kararı aldı. Beşiktaş derbisiyle başlayan 12 haftalık seride sarı-lacivertliler, normal prim sisteminin dışına çıkacak. Yönetim "Derbi", "Deplasman" ve "İç saha" olmak üzere üç kategori belirledi. Buna göre derbiler için 1 milyon dolar, deplasman galibiyetlerine 500 bin dolar, iç saha galibiyetlerine ise 250 bin dolar verilecek. Deplasmandaki Trabzonspor karşılaşmasının da derbi kategorisine alındığı öğrenildi.





DAHA DÜŞÜK PRİM ALIYORLARDI

Sarı-lacivertli yönetim, eski sistemde iç sahadaki galibiyetlere prim vermiyordu. Seri deplasman galibiyetlerinde ise prim söz konusu oluyordu. Fenerbahçeli oyuncular son yıllarda rakiplerine göre daha düşük primler alıyordu. Yönetim şampiyonluğun kaçmaması, motivasyonun daha da artması için mevcut sistemi değiştirerek farklı bir yol izleme kararı aldı.

NE KAZANACAKLAR?

Beşiktaş galibiyetiyle futbolcular 1 milyon Dolar prim almaya hak kazandı. Sezon sonuna kadar tüm maçları kazanmaları durumunda takımın toplam prim geliri 6 milyon 250 bin dolar olacak. Bu para da takım içinde oynama süresi başta olmak üzere belli kriterlere göre dağıtılıcak.