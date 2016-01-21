Sarı lacivertli yönetimden sessiz operasyon

Ara transferde şu ana kadar sessiz kalan Fenerbahçe’nin planları su yüzüne çıktı.



Sarı-Lacivertliler, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan 3 yıldızına yeni sözleşme yaptırarak transfer etkisi yaratacak. O isimler Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal. Bu sezon gösterdikleri performansla büyük alkış toplayan ve teknik direktör Pereira’nın da vazgeçilmeleri arasına giren yıldızlarla, lig sonunu beklemeden masaya oturacak olan Fenerbahçe Yönetimi, kelimenin tam anlamıyla ömürlük sözleşmeler yapacak.



Oyuncular dünden hazır



Sarı-Lacivertliler, Mehmet Topal (29) ve Caner Erkin’e (27) 5’er yıllık, yaşı itibariyle Gökhan Gönül’e ise (31) 4+1 yıllık mukavele önerecek. Daha önce de gelen birçok teklife rağmen Fenerbahçe’den ayrılmak istemediğini dile getiren futbolcuların da bu talebe ‘evet’ demesine kesin gözüyle bakılıyor. Gökhan, Mehmet ve Caner’e ödenecek ücretlerde yıllara göre seviyeli bir artışın söz konusu olacağı da gelen haberler arasında.