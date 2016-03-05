Sarı lacivertli ekibe güzel haber yüzleri güldürdü!

Süper Lig Hasan Doğan Sezonu'nun 24. haftasında 6 Mart Pazar günü Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.



Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde saat 11.00'de başlayan çalışma, 1 saat 10 dakika sürdü. Amed Sportif Faaliyetler karşısında görev alan oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparken; diğer oyuncular ısınma ve çabukluk çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalıştılar. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

TOPAL MÜJDESİ

Bu arada Mehmet Topal takımla birlikte çalışırken, Gökhan Gönül sağlık ekibi tarafından hazırlanan program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Lazar Markovic de kendisi için belirlenmiş programı uyguladı.

Yapılan antrenmanla Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e, oradan da karayolu ile Manisa'ya gidecek.