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Sarı Kırmızılıların UEFA Kadrosu Açıklandı

UEFA'da Son 32'ye kalan Galatasaray'da futbolcu kadrosu bildirildi, temsilcimiz İtalya Serie A takımlarından Lazio ile ilk maçını evinde oynayacak

Sarı Kırmızılıların UEFA Kadrosu Açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde İtalyan temsilcisi Lazio'ya karşı son 16 turu vizesi arayacak Galatasaray, yeni oyuncu listesini UEFA'ya gönderdi.



UEFA'dan men cezası alma tehlikesi ile karşı karşıya olan Sarı-Kırmızılılar, transfer döneminde beklenilen takviyeleri yapamaması nedeniyle yeni listeye yalnızca 2 oyuncu dahil edebildi.



Kasımpaşa'dan transfer edilen Ryan Donk ve genç kaleci İsmail Çipe UEFA'ya gönderilen yeni listede yer alırken, Bursaspor'a gönderilen Jem Karacan kadroda yer almadı. Ayrıca Molde formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren Martin Linnes de statü gereği listede yer almadı. 

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