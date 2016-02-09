Sarı kırmızılıların kampanyasında Kıvanç Tatlıtuğ sürprizi

Galatasaray Kulübü'nde birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Tek Bilek Tek Yürek" kampanyasının tanıtımı yapıldı. Gayrettepe'deki bir otelde düzenlenen tanıtım gecesine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, kulüp bünyesindeki tüm branşların A takım sporcuları ve teknik heyetleri ile davetliler katıldı.



"ÜÇ KUŞAK GALATASARAYLIYIZ"

Galatasaray'ın 'Tek bilek, tek yürek' kampanyası kapsamında gerçekleştirdiği lansmanda basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ , "Çok anlamlı bir gün. Biz de kampanyaya destek olmak için geldik. En küçüğünden en büyüğüne herkes burada. Ben de üç kuşak Galatasaraylı olarak burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

10 TL'YE BİLEKLİK

Kampanya kapsamında satışa sunulacak bileklikler, camia ve taraftarlar arasındaki birlik ve beraberliği simgeleyecek. Galatasaray Kulübü, satış fiyatı 10 lira olarak belirlenen sarı ve kırmızı bileklikler sayesinde gelir elde etmeyi hedefliyor.

ÖZBEK 10 BİN BİLEKLİK ALDI

Kampanyaya 10 bin bileklik alarak ilk katkıyı sunduğunu belirten kulüp başkanı Dursun Özbek, Galatasaray'ı Galatasaray yapan değerin birlik ve beraberlik olduğunu söyledi.

"OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDAN GELEN KUDRET"

Konuşma yaparken duygulandığı gözlenen Özbek, sarı-kırmızılı kulübün 111 yıllık tarihinde Türkiye'yi sportif açıdan dünyada en iyi temsil eden kulüp olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Bu şanlı tarih, başkanların, antrenörlerin ve sporcuların alın teriyle yoğruldu. Başkalarının mucize diye nitelendirdikleri, Galatasaraylıların tek bilek, tek yürek olması sayesinde vücuda gelmiştir. Bunun içinde bir mucize vardır. Bu mucize, Galatasaraylılığın ruhunda vardır. Bu ruhun arkasında Osmanlı İmparatorluğu'ndan gelen kudret, Çanakkale'de yazılan destan, Ulu Önder Atatürk'ün önderliğinde verdiğimiz Kurtuluş Savaşımız ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran genç insanların emeği burada yatmaktadır. Bu kampanyaya herkesin gereken önemi ve ilgiyi göstereceğine eminim."