Sarı kırmızılı taraftarlara müjdeyi Ryan Babel verdi

Devre arası transferinin başlamasıyla birlikte Galatasaray'la resmi sözleşmeyi imzalaması beklenen Kasımpaşalı Ryan Donk artık gün sayıyor.



Rıza Çalımbay tarafından ön liberoda görevlendirildikten sonra performansıyla dikkat çeken Hollandalı futbolcu, ocak ayından itibaren büyük ihtimalle Sarı-Kırmızılıların orta sahadaki yükünü çekecek.

Geçtiğimiz yıl Kasımpaşa'da forma giyen ve bu sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nin yolunu tutan Ryab Babel, vatandaşı ve eski takım arkadaşını kendisine ait sosyal medya hesabından kutladı.



Hollandalı eski milli futbolcu Babel, Donk'a ''Hak ettiğin yerdesin'' mesajını gönderdi.



Kariyerinde Ajax ve Liverpool gibi üst düzey takımların formasını giyen Babel'in bu mesajının ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlar oyuncuya büyük bir ilgi gösterdi ve ''Onunla birlikte sen de gelmek ister misin?'' şeklinde etkileşimde bulundular.