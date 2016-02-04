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Sarı Kırmızılı ekipte Hamit Altıntop depremi

Fedakarlık yapması amacı ile yönetimin görüştüğü yıldız futbolcu Hamit Altıntop'dan istediği yanıtı alamayınca şok oldular

Sarı Kırmızılı ekipte Hamit Altıntop depremi

 Galatasaray'daki 4'üncü sezonunda henüz siftahı olmayan milli yıldız Hamit Altıntop, fedakarlık yapmaya yanaşmadı. Galatasaray'da yöneticilerin ara transferde Hamit Altıntop ve menajeri Reza Fazeli bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

FEDAKARLIĞA YANAŞMADI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Oyunculara "Ücretlerinizi indirin" demeyen yönetim, geldiği günden beri 12-13 milyon Euro kazanan ancak 3 senedir sakatlığı yüzünden verimli olamayan Hamit'e istisna uyguladı. Sözleşmesinde garanti ücreti, "2 milyon 750 bin Euro" yazan tecrübeli oyuncuya sezonun ikinci yarısında ödenmesi gereken 1 milyon 375 bin Euro'luk kısmın tamamen maç başına bölünmesi önerildi. İkinci yarıda sahalara dönmesi beklenen Hamit'e oynadığı takdirde ödeme yapılması planlanıyordu. Ancak gurbetçi oyuncunun bu teklifi kabul etmediği öğrenildi.

HAMİT'İN CEVABI YÖNETİMİ ŞOK ETTİ

Hamit'ten fedakarlık bekleyen sarı-kırmızılı yönetim bu cevaba bozuldu. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan futbolcu halen çalışmalarını Florya'da bireysel antrenmanlarla sürdürüyor.
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Hamit Altıntop
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