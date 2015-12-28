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Sarı Kırmızılı ekibe 3 Ocak Pazar gününe kadar izin

İlk yarıda kaybettiği puanlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Galatasaraylı futbolculara 6 gün izin verildi

Sarı Kırmızılı ekibe 3 Ocak Pazar gününe kadar izin
 İlk yarıda kaybettiği puanlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Galatasaraylı futbolculara 6 gün izin verildi
Kayserispor karşılaşmasının ardından izne çıkan sarı-kırmızılı futbolcuların, ikinci yarı hazırlıklarına 3 Ocak Pazar günü başlanacağı belirtildi.

İkinci yarı için İstanbul'da topbaşı yapacak olan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılıların, aynı gün veya 4 Ocak Pazartesi günü devre arası hazırlık kampı için Antalya'ya gitmesi planlanıyor.
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