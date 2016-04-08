Şansal Büyüka TV8'e geçiyor İddiası yalan çıktı!

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre Şansal Büyüka’nın, 1996 yılından beri yaptığı Maraton programı için ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile el sıkıştığı belirtildi. Ancak Lig Tv'den edinilen bilgiye göre şu an için öyle bir anlaşmanın olmadığı...
Yeni sezonda Maraton’un, TV8 ekranlarında olacağı iddia edildi. Her hafta ekrana gelen programda yorumları ve sunuculuğu ile izleyenlerin karşısına çıkan Şansal Büyüka’nın bu kararının arkasında hangi nedenin yattığının henüz bilinmediği ifade edildi.
1992 yılında Şansal Büyüka Kanal 6’da program yapmaya başladı. 1993 yılında Kanal 6’dan ayrlıp Kanal D’ye geçti. 1994 yılında Kanal D’nin satılmasına rağmen hem Kanal D’de hem de Hürriyet gazetesinde yazıyor. 1996 yılında İlker Yasin’in gelmesine rağmen Kanal D’den ve Hürriyet gazetesinden ayrılıp hem Show TV’ye geçti hem atv’ye geçti hem Cine5’e geçti hemde Sabah gazetesine geçti. 1998 yılında atv’yi bıraktı. 1999 yılında Show TV’nin satılmasına rağmen hem Cine5’den ayrıldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde yazdı. 2012 yılında ise Çukurova Grubu ile sözleşmeleri bitmiştir. Halen Milliyet gazetesinde Spor Yazarı olarak çalışmaktadır. Türk Televizyon tarihinde efsane olmuş Maraton ve Televole programlarına imza atmıştır.