Şansal Büyüka TV8'e geçiyor İddiası yalan çıktı!

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre Şansal Büyüka’nın, 1996 yılından beri yaptığı Maraton programı için ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile el sıkıştığı belirtildi. Ancak Lig Tv'den edinilen bilgiye göre şu an için öyle bir anlaşmanın olmadığı...



İşte söz konusu iddianın yer aldığı haber



Yeni sezonda Maraton’un, Yeni sezonda Maraton’un, TV8 ekranlarında olacağı iddia edildi. Her hafta ekrana gelen programda yorumları ve sunuculuğu ile izleyenlerin karşısına çıkan Şansal Büyüka’nın bu kararının arkasında hangi nedenin yattığının henüz bilinmediği ifade edildi.

Maraton programı, Türkiye Süper Ligi’nde haftanın gollerinin ve tartışmalı pozisyonların değerlendirilmesinin yapıldığı,maç istatistikleri ve yorumcularının rahat davranışlarıyla dikkatleri çeken başarılı bir futbol programı olma özelliğini koruyor.

1996 yılında ilk olarak Show TV’de yayınlanmaya başlayan ve 20 yıldır Türkiye’nin en önemli futbol programlarından biri haline gelen Maraton’da Mustafa Denizli, Alman eski hakem Markus Merk, Hakan Şükür gibi futbol dünyasının ünlü isimleri yorumlarıyla yer aldı.

Ancak ulaşılan bilgilere göre bu iddianın asılsız olduğu ortaya çıktı.

ŞANSAL BÜYÜKA KİMDİR?



1992 yılında Şansal Büyüka Kanal 6’da program yapmaya başladı. 1993 yılında Kanal 6’dan ayrlıp Kanal D’ye geçti. 1994 yılında Kanal D’nin satılmasına rağmen hem Kanal D’de hem de Hürriyet gazetesinde yazıyor. 1996 yılında İlker Yasin’in gelmesine rağmen Kanal D’den ve Hürriyet gazetesinden ayrılıp hem Show TV’ye geçti hem atv’ye geçti hem Cine5’e geçti hemde Sabah gazetesine geçti. 1998 yılında atv’yi bıraktı. 1999 yılında Show TV’nin satılmasına rağmen hem Cine5’den ayrıldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde yazdı. 2012 yılında ise Çukurova Grubu ile sözleşmeleri bitmiştir. Halen Milliyet gazetesinde Spor Yazarı olarak çalışmaktadır. Türk Televizyon tarihinde efsane olmuş Maraton ve Televole programlarına imza atmıştır.