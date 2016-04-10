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Şansal Büyüka'dan ayrılık iddialarına cevap

Maraton programının moderatörlüğünü yapan Şansal Büyüka'dan flaş açıklama...

Şansal Büyüka'dan ayrılık iddialarına cevap

Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kanalı Lig TV'de uzun süredir Maraton programının moderatörlüğünü yapan Şansal Büyüka, medyada çıkan haberlere yanıt verdi.

"BİR YERE GİTMİYORUM, BURADAYIM"
 
Hafta içi; yeni sezonda Maraton'un, TV8 ekranlarında olacağı iddia edildi. 1996'dan bu yana yayını aralıksız süren Maraton ile ilgili olarak Şansal Büyüka, "TV8'le anlaştı gidiyor deniliyor. Bir yere gitmiyorum, buradayım." dedi.
 
"ACUN'U 3 AYDIR GÖRMÜYORUM"
 
TV8'in sahibi Acun Ilıcalı ile görüşüğü iddialarına karşı olarak da Büyüka, "Acun'u 3 aydır görmüyorum." açıklamasını yaptı.
 
BİR ÇOK ÜNLÜ İSİM YORUM YAPTI
 
1996 yılında ilk olarak Show TV'de yayınlanmaya başlayan ve 20 yıldır Türkiye'nin en önemli futbol programlarından biri haline gelen Maraton'da Mustafa Denizli, Alman eski hakem Markus Merk, Hakan Şükür gibi futbol dünyasının ünlü isimleri yorumlarıyla yer aldı.

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LigtvŞansal Büyüka
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