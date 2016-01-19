Şanlıurfaspor'un çöküşüne Tugay Kerimoğlu'da engel olamadı

Güneydoğu temsilcisinde, 12. haftada 4-0 kaybedilen Multigroup Alanyaspor maçının ardından yönetim tarafından Hüseyin Dağ'ın yerine takımın başına büyük umutlarla getirilen Galatasaray'ın efsane futbolcularından Tugay Kerimoğlu da Şanlıurfaspor'un kötü gidişini durduramadı.

Ligde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 olmak üzere Kerimoğlu yönetiminde 11 maça çıkan Şanlıurfaspor, 2 galibiyet, 2 beraberlik alıp, 7 kez de sahadan yenik ayrıldı. PTT 1. Lig'de tek galibiyetini Kayseri Erciyesspor'u 2-1 yenerek alan sarı-yeşilli ekip, Vartaş Elazığspor ile 1-1 ve Altınordu ile 0-0 berabere kalarak 5 puan topladı. Şanlıurfaspor, ligde Kardemir Karabükspor'a 1-0, Adana Demirspor'a 2-0 ve Adanaspor'a ise 3-2 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da Kerimoğlu yönetiminde başarısız sonuçlar alan Şanlıurfaspor, Kırklarelispor'u 1-0 yenerek gruplara kaldı. Grup maçlarında ise Medipol Başakşehir'e 4-1, Bandırmaspor'a 3-0 ve Amed Sportif Faaliyetler'e ise 2-0 ve 1-0 lık skorlarla mağlup olan Şanlıurfaspor, tur şansını da kaybetti.

Kerimoğlu'nun raporu doğrultusunda devre arasında birçok oyuncusuyla yollarını ayıran ve yeni futbolcularla kadrosunu güçlendiren sarı-yeşilli ekip, ligde 17 puanla 17. sırada bulunuyor.