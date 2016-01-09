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Şanlıurfaspor Makhtar Thioune'yi kadrosuna kattı

Şanlıurfaspor yaşı ve görüntüsü tartışma konusu olan Makhtar Thioune'yi kadrosuna kattı

Şanlıurfaspor Makhtar Thioune'yi kadrosuna kattı

 Tugay Kerimoğlu'nun çalıştırdığı Şanlıurfaspor, Senegalli orta saha oyuncusu El Hadji Makhtar Thioune'yi renklerine bağladı. Ancak bu transfer sosyal medyada tartışma konusu oldu. Thioune'nin yaşı 31 olarak gösterilirken, fotoğrafını görenler bunu pek gerçekçi bulmuyor.

TARAFTAR İNANAMIYOR

Norveç'in Viking takımından transfer edilen Thioune, kayıtlara göre 5 Ağustos 1984 doğumlu, yani 31 yaşını henüz bitirmemiş. Ancak Senegalli futbolcunun fotoğraflarını görenler 31 yaşında olduğuna pek inanmıyor!

SOSYAL MEDYA SALLANDI

Transferin açıklanmasının ardından sosyal medyada Thioune'nin yaşıyla ilgili ilginç yorumlar yapıldı.

İşte o yorumlardan bazıları:

@Quaresma17Q7
Bir an Drogba sandım

@myy_89
Tugay'dan yaşlı bu

@CJi1903
Kesin 47 falan vardır

@nuktedanadam 
En az 17 tane torunu vardır bunun.

@Fnixxx 
En az 40 yaşında

@fsabovic 
Şanlıurfaspor'sun ve zor durumdasın. 13 futbolcu kovup, 31 yaşındaki Thioune'yi aldın. Bu mu proje? Nerede gençler?

@ruhsan34
Hayat yıpratmış

@Halis42Nci
Hacı bu en az bi 60 var. Bu, maçta koşmazki bunun bu yaştan sonra yapacağı en fazla nasihat vermek olur.

@Qarik85fb 
Klavye azizliği olmuş olabilir:) En az 41 olması lazım!
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ŞanlıurfasporMakhtar Thioune
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