Şanlıurfaspor Makhtar Thioune'yi kadrosuna kattı

Tugay Kerimoğlu'nun çalıştırdığı Şanlıurfaspor, Senegalli orta saha oyuncusu El Hadji Makhtar Thioune'yi renklerine bağladı. Ancak bu transfer sosyal medyada tartışma konusu oldu. Thioune'nin yaşı 31 olarak gösterilirken, fotoğrafını görenler bunu pek gerçekçi bulmuyor.



TARAFTAR İNANAMIYOR

Norveç'in Viking takımından transfer edilen Thioune, kayıtlara göre 5 Ağustos 1984 doğumlu, yani 31 yaşını henüz bitirmemiş. Ancak Senegalli futbolcunun fotoğraflarını görenler 31 yaşında olduğuna pek inanmıyor!

SOSYAL MEDYA SALLANDI

Transferin açıklanmasının ardından sosyal medyada Thioune'nin yaşıyla ilgili ilginç yorumlar yapıldı.

İşte o yorumlardan bazıları:

@Quaresma17Q7

Bir an Drogba sandım

@myy_89

Tugay'dan yaşlı bu

@CJi1903

Kesin 47 falan vardır

@nuktedanadam

En az 17 tane torunu vardır bunun.

@Fnixxx

En az 40 yaşında

@fsabovic

Şanlıurfaspor'sun ve zor durumdasın. 13 futbolcu kovup, 31 yaşındaki Thioune'yi aldın. Bu mu proje? Nerede gençler?

@ruhsan34

Hayat yıpratmış

@Halis42Nci

Hacı bu en az bi 60 var. Bu, maçta koşmazki bunun bu yaştan sonra yapacağı en fazla nasihat vermek olur.

@Qarik85fb

Klavye azizliği olmuş olabilir:) En az 41 olması lazım!