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Şanlıurfaspor Ligde Kalmayı Bildi

Şanlıurfaspor istediği gibi bir sezon geçirememesine rağmen PTT 1.Lig'i 14 sırada tamamlayarak ligde kalmayı başardı.

Şanlıurfaspor Ligde Kalmayı Bildi
PTT 1. Lig’de sezona Süper Lig hedefiyle başlayan Şanlıurfaspor, tarihinin en kötü dönemini geçirerek PTT 1. Lig’i 14. sırada bitirdi. Sahasında dün Adana Demirspor’u 2-0 mağlup eden sarı-yeşilli ekip, sezonu 38 puanla 14. sırada tamamladı.

10 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyet alan Şanlıurfaspor, rakip filelere 34 gol attı, kalesinde ise 45 gol gördü. Teknik direktör Engin Korukır yönetiminde sezona "Süper Lig" parolasıyla başlayan sarı-yeşilli ekip, daha sonra Hüseyin Dağ ve Tugay Kerimoğlu ile çalıştı.

Ligin en fazla teknik direktör değiştiren ekiplerinin başında gelen Şanlıurfaspor, sezonu Erhan Altın yönetiminde kapattı. Öte yandan, dört yıldır 1. Lig’de mücadele eden sarı-yeşilli ekip, ilk defa düşme hattına inerek tarihinin en kötü sezonunu geçirdi. Şanlıurfaspor, ilk kez mücadele ettiği 2012-2013 sezonunu 12. sırada, 2013-2014 sezonunu 11. sırada, 2014-2015 sezonunu ise 8. sırada tamamlamıştı.
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