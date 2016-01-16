Şanlıurfaspor'da Tugay Kerimoğlu devrimi

Teknik direktörlüğünü Tugay Kerimoğlu'nun yaptığı PTT 1. Lig temsilcisi Şanlıurfaspor, ara transferde henüz 11 gün geride kalmasına rağmen 27 futbolcuyu kapsayan büyük bir operasyona imza attı. Kupada şu ana kadar sıfır çeken sarı-yeşilliler, ligde de ilk yarıyı düşme potasında tamamladı.



15 FUTBOLCU GÖNDERİP 12 FUTBOLCU ALDI

Alt yapısında yetiştiği Galatasaray'da büyük başarılar kazandıktan sonra İskoçya'da Glasgow Rangers formasıyla 1,5, İngiltere'de ise Blackburn Rovers formasıyla 8 yıl top koşturan Tugay Kerimoğlu, yardımcı antrenörlük deneyiminden sonra teknik direktörlüğe adım attı. Son 1,5 aydır Şanlıurfaspor'un başarısı için ter döken ünlü futbol adamı, transfer döneminin başlamasıyla birlikte gözlerin sarı-yeşilli kulübe çevrilmesini sağladı.

PTT 1. Lig'de mücadele eden takım, neredeyse her gün bir isimle yollarını ayırdı ve her gün bir transfer gerçekleştirdi. 5 Ocak'ta başlayan ikinci transfer döneminde 3'ü yabancı toplam 15 futbolcunun biletini kesen Şanlıurfaspor, 2'si yabancı olmak üzere 12 transfer yaptı.

YENİ TRANSFERLER

Timur Bayram Özgöz (Adana Demirspor), Ensar Baykan (Dardanelspor), Ramazan Sal (Boluspor), Ramazan Civelek (Fenerbahçe), Onur Piri (Kayseri Erciyesspor), Yavuzhan Keleşoğlu (Galatasaray), Hikmet Balioğlu (Gençlerbirliği), El Hadji Makhtar Thioune (Viking), Oğuzhan Kayar (Galatasaray), Ahmet Aras (Antalyaspor), Erhan Kartal (Kasımpaşa), Amin Soleiman Askar (SK Brann)

GİDEN OYUNCULAR

Kıvanç Karakaş, Onur Akbay, Fevzi Elmas, Ahmet Arı, Youssef Yeşilmen, Magique Judikal Gouly, Mehmet Sıddık İstemi, Mustafa Aşan, Doduogu Mandini, Umut Gündoğan, Abdulkadir Özgen, Cicero Semedo, Hüsnü Başkurt, Kenan Karışık, Veysel Aksu

KIVANÇ KARAKAŞ: "BU TRANSFERLERLE TAKIM KÜME DÜŞER"

2013 yılında Şanlıurfaspor'dan Çaykur Rizespor'a transfer olan, sezon başında Urfa'ya geri dönen orta saha oyuncusu Kıvanç Karakaş, geçtiğimiz gün takımdan ayrıldı. Yerel basının iddiasına göre, yapılan transferleri beğenmeyen Karakaş'ın, "Bu transferlerle takım küme düşer. Ben artık bu takımda yokum" dedi.

MANCINI'YE MESAJ

Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'da Roberto Mancini'nin yardımcılığını yaptığı dönemde alınan iki futbolcu ile ilgili ilginç bir karara imza attı. 45 yaşındaki çalıştırıcı, Ocak 2014'te Mancini'nin onayı doğrultusunda transfer edildikten sonra performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Umut Gündoğan'ı sarı-kırmızılı takıma geri gönderdi. Aynı dönemde Cimbom'a imza atan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Kayar ise Kerimoğlu'nun raporu doğrultusunda kiralık olarak Şanlıurfaspor'a geldi.

THIOUNE TRANSFERİ OLAY OLDU

Şanlıurfaspor'un Norveç'in Viking takımından transfer ettiği El Hadji Makhtar Thioune, 'yaşı' tartışma yarattı. Kayıtlara göre 5 Ağustos 1984 doğumlu olan Senegalli futbolcunun daha yaşlı olduğu yönündeki haberler medyaya yansıdı. Futbol Şube Sorumlusu Kerem Şimşek ise ön libero ve orta saha mevkilerinde oynayan futbolcu hakkında, "enegal Milli Takım oyuncusu olan ve Norveç pasaportu taşıyan birisinin yaşını olduğundan daha küçük göstermesi mümkün değil. Bir fotoğrafına bakılarak yargılamak istiyorlar ama bir insan dış görünüşüyle veya fotoğrafıyla yargılanamaz. Makhtar'a çok ayıp edildiğini düşünüyorum" dedi.

LİG'DE DÜŞME POTASINDA

PTT 1. Lig'in ilk yarısını 17 puanla 16'ıncı sırada tamamlayan Şanlıurfaspor, rakip fileleri sadece 11 kez havalandırarak, ligin en az gol atan takım oldu. Engin Korukır ve Hüseyin Dağ'ın ardından göreve gelen Kerimoğlu, Urfa temsilcisinin başında çıktığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kalesinde 21 gol gören Şanlıurfaspor, evinde oynadığı 8 maçta 15 puan toplamasına karşın dış sahadaki 9 maçta sadace 3 gol buldu ve eksi 13 averajla 2 puan alabildi.

TÜRKİYE KUPASI'NDA PUANI YOK

Tugay Kerimoğlu yönetimindeki sarı-yeşilli takım, son olarak Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. haftasında Spor Toto 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'a 1-0 mağlup oldu. Kupada 4 maç sonunda puanla tanışamayan Şanlıurfaspor, kalesinde 10 gol gördü, sadece bir kez gol sevinci yaşadı. Genç hocanın, Amedspor ile oynanan ilk karşılaşma sonrası, "Bugünkü maçın benim için bir anlamı yok. Kupa benim çok önemsediğim bir oyun grubu değil. Benim için önemli olan 17 Ocak" ifadelerini kullanması dikkati çekti.

(Kaynak: Radikal)