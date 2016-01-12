Şanlıurfaspor'da trabsfer bombaları ard arda patlıyor

PTT 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor, Fenerbahçe'den Ramazan Civelek, Kayseri Erciyesspor'dan Onur Piri ve Galatasaray'dan Yavuzhan Keleşoğlu'nu transfer etti.

Şanlıurfaspor Kulübü İkinci Başkanı Kemal Süt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ramazan Civelek ve Galatasaray'dan 20 yaşındaki defans oyuncusu Yavuzhan Keleşoğlu ile sezon sonuna kadar, Kayseri Erciyesspor'dan ise 21 yaşındaki kaleci Onurcan Pir'i 1.5 yıllığına renklerine bağladıklarını söyledi.

İkinci yarıda çok daha iyi bir kadro kurmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Süt, taraftarları heyecanlandıracak transferlerin yolda olduğunu kaydetti.

Defans oyuncusu Onur Akbay'ın takımdan ayrıldığını belirten Süt, Akhisar Belediyesporlu LuaLua transferinin ise henüz gerçekleşmediğini, görüşmelerin sürdüğünü vurguladı.