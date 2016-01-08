Şanlıurfaspor'da şok etkisi yaratan karar

PTT 1. Lig'de mücadele eden Şanlıurfaspor'da, kelimenin tam anlamıyla 'deprem' yaşanıyor. Başkan Fethi Şimşek'in tam destek verdiği teknik direktör Tugay Kerimoğlu, takımdan 16 futbolcunun birden biletini kesti. Yeşil sarı kulüpten gönderilen oyuncuların 13'ünün ismi netleşirken, kulüp doktoru ve masörün de sözleşmelerinin feshedildiği öğrenildi.
PTT 1. Lig'de mücadele eden Şanlıurfaspor'da, kelimenin tam anlamıyla 'deprem' yaşanıyor. Başkan Fethi Şimşek'in tam destek verdiği teknik direktör Tugay Kerimoğlu, takımdan 16 futbolcunun birden biletini kesti. Yeşil sarı kulüpten gönderilen oyuncuların 13'ünün ismi netleşirken, kulüp doktoru ve masörün de sözleşmelerinin feshedildiği öğrenildi.