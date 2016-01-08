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Şanlıurfaspor'da şok etkisi yaratan karar

Galatasaray'ın efsane yıldızı Tugay Kerimoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Şanlıurfaspor'da tam 16 futbolcunun birden kovulması gündeme bomba gibi düştü

Şanlıurfaspor'da şok etkisi yaratan karar

 PTT 1. Lig'de mücadele eden Şanlıurfaspor'da, kelimenin tam anlamıyla 'deprem' yaşanıyor. Başkan Fethi Şimşek'in tam destek verdiği teknik direktör Tugay Kerimoğlu, takımdan 16 futbolcunun birden biletini kesti. Yeşil sarı kulüpten gönderilen oyuncuların 13'ünün ismi netleşirken, kulüp doktoru ve masörün de sözleşmelerinin feshedildiği öğrenildi.

İŞTE ŞANLIURFASPOR'DAN GÖNDERİLEN FUTBOLCULAR:

Fevzi Elmas, Umut Gündoğan, Yousef Yeşilmen, Veli Kızılkaya, Hüsnü Başkurt, Mustafa Aşan, Ahmet Arı, Mehmet Sıddık, Judikael Magique, Cicero Semedo, Doudou Mangni, Abdülkadir Özgen, Kenan Karışık.

İLK YARIYI 7. SIRADA TAMAMLADI

Sezona Süper Lig iddiasıyla başlayan ancak ilerleyen haftalarda aldığı sonuçlarla alt sıralara gerileyen Şanlıurfaspor, ligin ilk yarısını 17 puanla 7. sırada tamamladı.

(Kaynak: Hürriyet)
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