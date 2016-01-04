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Şanlıurfaspor Amin Askar transferini bitirdi

Norveçli yıldız futbolcu Amin Askar PTT 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor ile 1,5 yıllığına anlaştığı bilgisi alındı

Şanlıurfaspor Amin Askar transferini bitirdi
 Şanlıurfaspor, Etiyopya asıllı Norveçli futbolcu Amin Askar ile 1,5 yıllığına anlaştı.
Şanlıurfaspor PTT 1. Lig'de üst sıralara çıkmak için yaptığı transfer çalışmalarında, Norveç'in 1. lig takımı SK Brann'ın forvet oyuncusu Amin Askar ile 1,5 yıllığına anlaştı.

Şanlıurfaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Şanlıurfasporumuz, Norveç'in SK Brann takımından Etiyopya asıllı Norveçli Amin Soleiman Askar ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmeyi imzalayan Amin Askar Antalya'daki Şanlıurfaspor kampına katılarak antrenmanlara başladı" denildi. - ŞANLIURFA
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