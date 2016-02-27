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Şanlıurfa Bolu düellosunda eşitlik bozulmadı!

PTT 1. Lig'de Şаnlıurfаspоr, sаhаsındа Bоluspоr'lа 2-2 bеrаbеrе kаldı

Şanlıurfa Bolu düellosunda eşitlik bozulmadı!

 Şanlıurfaspor: 2 - Boluspor: 2

Stat: GAP Arena

Hakemler: Mehmet Emre Atasoy, Baki Yiğit, Özgün Ertem

Şanlıurfaspor: Emrah Tuncel, Hikmet Balioğlu, Şaban Özel, Thioune, Timur Bayram Özgöz, Lualua (Dk. 56 İbrahim Halil Çolak), Silva, Ahmet Aras (Dk. 87 Ramazan Sal), Erhan Kartal, Lokman Gör, Soleimal Askar (Dk. 74 Mertcan Çam) 

Boluspor: Erdi Yokuşlu, Kemal Tokak, Hasan Hatipoğlu, Emre Kılınç, Adem Alkaşi, Tevfik Köse, Yusuf Emre Gültekin, Jansen (Dk. 74 Ivanovskı), Orhan Gülle (Dk. 62 Arif Şahin), Cengiz Umut Meraş (Dk. 66 Özgür Özkaya), Cumali Bişi 

Goller: Dk. 12 Silva, Dk. 64 İbrahim Halil Çolak (Şanlıurfaspor), Dk. 19 Jansen, Dk. 46 Kemal Tokat (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Timur Bayram Özgöz, Dk. 86 Thioune Şanlıurfaspor, Dk. 39 HasanHatipoğlu, Dk. 75 Cumali Bişi, Dk. 78 Emre Kılınç, Dk. 90 Erdi Yokuşlu (Boluspor) 

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ŞаnlıurfаspоrBоluspоr
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