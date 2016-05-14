Samuel Eto'o'dan Ronaldinho Müjdesi

Samuel Eto'o Vakfı’nın 16 Temmuz'da Antalya Arena'da Türk ve Dünya Karması özel maçıyla yapılacak 10 yıl kutlamasının tanıtım toplantısı gerçekleşti. World Tourism Forum organizasyonuyla 16 Temmuz’da Samuel Eto’o Vakfı’nın 10. yıl etkinliği kapsamında Türkiye’ye gelecek olan dünya yıldızları, Antalya’da Türk karması ile karşılaşacak ve karşılaşmadan elde edilecek gelirler Samuel Eto’o Vakfı’na aktarılacak. Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen organizasyonun tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer, böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için çok heyecanlı olduklarını belirtti. Dünyada kolay yıldız olunmadığının altını çizen Gener, “Antalyaspor olarak Eto'o gibi bir değere sahip olduğumuz için çok mutluyum. Eto'o geldiği yeri unutmayan, ülkesi ve çocuklar için elinden geleni yapan bir sporcu. Turizm açısından önemli olan organizasyonda, Eto'o Özel Vakfının 10. yılı için yapılacak turnuvada Turizm ve Kültür Bakanlığımızın ev sahipliği yapacak olması ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği önemli. Herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Samuel Eto'o Vakfı’nın 16 Temmuz'da Antalya Arena'da Türk ve Dünya Karması özel maçıyla yapılacak 10 yıl kutlamasının tanıtım toplantısı gerçekleşti. World Tourism Forum organizasyonuyla 16 Temmuz’da Samuel Eto’o Vakfı’nın 10. yıl etkinliği kapsamında Türkiye’ye gelecek olan dünya yıldızları, Antalya’da Türk karması ile karşılaşacak ve karşılaşmadan elde edilecek gelirler Samuel Eto’o Vakfı’na aktarılacak. Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen organizasyonun tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer, böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için çok heyecanlı olduklarını belirtti. Dünyada kolay yıldız olunmadığının altını çizen Gener, “Antalyaspor olarak Eto'o gibi bir değere sahip olduğumuz için çok mutluyum. Eto'o geldiği yeri unutmayan, ülkesi ve çocuklar için elinden geleni yapan bir sporcu. Turizm açısından önemli olan organizasyonda, Eto'o Özel Vakfının 10. yılı için yapılacak turnuvada Turizm ve Kültür Bakanlığımızın ev sahipliği yapacak olması ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği önemli. Herkese teşekkür ediyoruz” dedi.