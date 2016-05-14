Samuel Eto'o'dan Ronaldinho Müjdesi

Samuel Eto'o Vakfı’nın 16 Temmuz'da Antalya Arena'da Türk ve Dünya Karması özel maçıyla yapılacak 10 yıl kutlamasının tanıtım toplantısı gerçekleşti. World Tourism Forum organizasyonuyla 16 Temmuz’da Samuel Eto’o Vakfı’nın 10. yıl etkinliği kapsamında Türkiye’ye gelecek olan dünya yıldızları, Antalya’da Türk karması ile karşılaşacak ve karşılaşmadan elde edilecek gelirler Samuel Eto’o Vakfı’na aktarılacak. Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen organizasyonun tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer, böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için çok heyecanlı olduklarını belirtti. Dünyada kolay yıldız olunmadığının altını çizen Gener, “Antalyaspor olarak Eto'o gibi bir değere sahip olduğumuz için çok mutluyum. Eto'o geldiği yeri unutmayan, ülkesi ve çocuklar için elinden geleni yapan bir sporcu. Turizm açısından önemli olan organizasyonda, Eto'o Özel Vakfının 10. yılı için yapılacak turnuvada Turizm ve Kültür Bakanlığımızın ev sahipliği yapacak olması ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği önemli. Herkese teşekkür ediyoruz” dedi.





ETO’O: “ETO’O TATİL YAPMAYA GELİYOR DENİYORDU…”

Toplantıda açıklamalarda bulunan Eto’o, “Bu güzel Antalya şehrine geldim ve çok tutkulu futbolseverle tanıştım” diyerek, “Eto’o tatile geliyor deniyordu ama başkanın güveni ve takım arkadaşlarımın yardımıyla çok iyi bir sezon çıkardık. Başkana Antalya’ya gelmemi sağladığı için teşekkür ediyorum. Gelecek sezon Antalya şampiyon olabilecek bunu başarabiliriz, bu imkansız değil” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE GÜVENDEYİM”

Birçok önemli oyuncuyu davet ettiğini dile getiren Eto’o, “Birçok önemli oyuncuyu buraya davet ettim. Antalya şehrinde 16 Temmuz’da bu maçı oynayacağız. Bu benim için doğum günümden çok daha fazla. Hem Antalya hem de Türkiye’yi onurlandıracağız. Ben Türkiye’ye gelmeden önce sürekli Türkiye’den bahsediliyordu. Ben Türkiye’de güvendeyim. Buradaki insanlar çok sıcakkanlı. Altyapı da inanılmaz düzeyde iyi bir altyapımız var. Dünya futbolunun geleceği Türkiye ile bağlantılı olacak. Türkiye çok önemli bir isim olacak dünyada. Türkiye’ye teşekkür ediyorum her şey için” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANI İLE OYNAMAK İSTERİM”

“Bana Türkiye Cumhurbaşkanının çok iyi bir futbolcu olduğu da söylendi” diyen Kamerunlu yıldız, “Umarım gelip bizle birkaç dakika da olsa bizle oynar. Ben dünyanın en büyük oyuncuları ile oynadım ama Sayın Erdoğan’la da oynamak isterim. Eğer onunla bir maç yapabilirsem bu benim için çok büyük ve güzel bir hediye olacak. Bu vakfımız için de çok güzel bir hediye olacak. Umarım 16 Temmuz’da Antalya’ya gelirsiniz” açıklamasında bulundu.

RONALDINHO ’YU GELECEK SEZON ARAMIZDA GÖRMEK İSTİYORUM”

“Umarım Ronaldinho ’nun Antalya’ya gelmesi çok fazla zaman almaz” diyen Antalyasporlu yıldız oyuncu, Antalyaspor’un Ronaldinho transfer i ile ilgili ise, “Biliyor ki kardeşi Samuel Antalya’da çok rahat. Birkaç gün önce konuştum ve şehir, altyapı ve tesislerden bahsettim. Antalya’da bulacağı güzel şeylerden bahsettim. Barcelona‘da nasıl çalıştıysak beraber iyi koşullar da burada da çalışacağız. Başkan kendisine bir teklifte bulundu biz de bekliyoruz. Umarım uzun sürmez. Ben onunla oynamak çok istiyorum. Ronaldinho Antalya’da yaşamalı. Ronaldinho’yu gelecek sezonda aramızda görmeyi çok istiyorum. Ronaldinho zaten Antalya’nın bir parçası benim için” dedi.

DÜNYA YILDIZLARI ANTALYA’DA BULUŞACAK

Kamerun’da futbolu bir sosyal entegrasyon aracı olarak kullanarak, çocukların okul eğitimi, meslek edinme ve gelişimi ile ilgili bir dizi projeye imza atan Antalyaspor’un dünyaca ünlü yıldızı Samuel Eto’o, Türkiye’de de bir ilke imza atacak. Yıldız oyuncu Antalya’ya, Messi, Neymar, Suarez, Maradona, Eden Hazard, Totti, Michael Essien, Xavi, Jayjay Okacha, Pierre Emerick Aubameyang, Iniesta, Demba Ba, Drogba, Arda Turan gibi yıldızları getirecek. Antalya Arena’da Türk karması ile karşılaşacak olan yıldız oyuncular, futbol şölenine imza atacak.