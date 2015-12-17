Samuel Eto'dan Yıllar Sonra Gelen Fenerbahçe İtirafı

Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o katıldığı bir televizyon programında yıllar önce Fenerbahçe'den teklif aldığını itiraf etti.

"REAL MADRİD'DE OYNUYORDUM"

Sezon başında Antalyaspor'a transfer olan ve sergilediği performansla futbolseverlerin beğenisini kazanan Eto'o, NTV Spor'da yayınlanan Adil Oyun programında Rıdvan Dilmen'in konuğu oldu. Kamerunlu yıldız, Fenerbahçe'den yıllar önce teklif aldığını belirterek, "Ama o dönem zaten Real Madrid gibi büyük bir takımda oynuyordum" dedi.

13 GOLÜ VAR

Eto'o bu sezon Antalyaspor formasıyla 13 fileleri havalandırırken, gol krallığının da en büyük adaylarında biri olarak gözüküyor.

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