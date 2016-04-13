Samuel Eto'o Galatasaray'a meydan okudu!

Antalyaspor'un Kamerunlu yıldız futbolcusu Samuel Eto'o, Galatasaray'ın Avrupa'nın en iyi takımlarından olduğunu belirterek, "Bu takıma karşı herkes oynamak ister. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Bizi rahatlatacak bir maç." dedi.



Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Antalya Arena'da oynayacağı Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını Hasan Subaşı Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Jose Morais yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları süren Lazarevicç ve Danilo takımdan ayrı çalıştı. Düz koşu ile başlayan çalışmalar, basına ve taraftara kapalı olarak taktik çalışması ile devam etti.



Öte yandan Antalyaspor Kulübü başkanı Gültekin Gencer de antrenmanı takip ederken, Teknik Direktör Morais ile kısa bir görüşme yaptı.



Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Kamerunlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o, Antalyaspor taraftarlarını Galatasaray maçında desteğe çağırdı. Galatasaray'ın Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olduğunu ifade eden Eto'o, "Bu takıma karşı herkes oynaman ister. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Bizi rahatlatacak bir maç. Kazanırsak matematiksel olarak Süper Lig'de kalacağız. Hafta içi hiçbir olumsuzluk yaşamadan bu maçta olmak ve takımıma destek olmak istiyorum. Galatasaray'a karşıda gol atmayı istiyorum. Taraftarlarımız bu maçta da bize destek olsun" şeklinde konuştu.

