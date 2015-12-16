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Samuel Eto Liderliğini Konuşturdu

Ziraat Türkiye Kupasında Giresunspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin arkasında Mehmet Uğurlu ve Samuel Eto vardı, oyuna giren oyunculara taktikler veren Eto gelen gollerin ardından büyük sevinç yaşadı

Samuel Eto Liderliğini Konuşturdu
 Ziraat Türkiye Kupasında Giresunspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin arkasında Mehmet Uğurlu ve Samuel Eto vardı, oyuna giren oyunculara taktikler veren Eto gelen gollerin ardından büyük sevinç yaşadı
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nun ilk maçında Antalyaspor, sahasında PTT 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.

ETO'O TAKTİK VERDİ

Antalyaspor'un Kamerunlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu maçında yedeklerde yer aldı ve takımı teknik sorumlu Mehmet Uğurlu ile birlikte kenardan yönetti. Oldukça heyecanlı olduğu görülen Eto'o, devre arasında oyuna girmeye hazırlanan Serdar Özkan'a da taktik verdi. Eto'o gollerden sonra ise büyük sevinç yaşadı. Antalyaspor, Sakıb ve Guilherme'nin golleri ile kupada gruplara 3 puanla başladı.
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AntalyaSamuel EtoMehmet Uğurlu
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