Samuel Eto Liderliğini Konuşturdu

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nun ilk maçında Antalya spor, sahasında PTT 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.

ETO'O TAKTİK VERDİ

Antalyaspor'un Kamerunlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu maçında yedeklerde yer aldı ve takımı teknik sorumlu Mehmet Uğurlu ile birlikte kenardan yönetti. Oldukça heyecanlı olduğu görülen Eto'o, devre arasında oyuna girmeye hazırlanan Serdar Özkan'a da taktik verdi. Eto'o gollerden sonra ise büyük sevinç yaşadı. Antalyaspor, Sakıb ve Guilherme'nin golleri ile kupada gruplara 3 puanla başladı.