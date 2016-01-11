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Samuel Eto Jiangsu Suning'den gelen teklifi Kabul etti

Çin ekibi Antalyaspor'da kariyerinin sezonunu geçiren Samuel Eto'ya reddedemeyeceği bir teklifte bulundu, Antalyaspor'un yıldız futbolcu için istediği bonservis bedelini kabul ederlerse transfer gerçekleşecek

Samuel Eto Jiangsu Suning'den gelen teklifi Kabul etti

 Transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken futbol dünyasına bomba gibi düşecek bir haber ortaya çıktı.

Fanatik'in haberine göre; sezon başı Antalyaspor'a gelen ve ilk 17 hafta itibariyle hem saha içi performansı hem de saha dışı hareketleriyle herkesin takdirini kazanan Samuel Eto'o'ya futbolda paranın gücünü sonuna kadar kullanmaya çalışan Çin'den inanılması zor bir teklif yapıldı.

27 MİLYON DOLAR VE BONSERVİS

Çin takımlarından Romen futbolunun tanınan isimlerinden Dan Petrescu'nun çalıştırdığı Jiangsu Suning, Kamerunlu oyuncuya müthiş bir teklif yaptı. Çin takımı, Eto'o'ya 2,5 senelik sözleşme ve toplamda 27,5 milyon dolar önerdi. Teklifi kabul eden Eto'o Antalyaspor başkanı Gültekin Gencer'den de izni aldı. Antalyaspor'un 10 milyon dolar bonservis istediği Çin ekibinin ise bu parayı biraz daha aşağıya çekmek istediği öğrenildi.

ETO'O GİDİYOR, PATO GELİYOR

Eto'o'nun takımdan ayrılacak olmasıyla beraber başkan Gültekin Gencer de yeniden kolları sıvadı ve bir başka dünya yıldızını kulübe kazandırmak için çalışmalara başladı.

Birkaç sezondur özellikle Galatasaray'la adı anılan Brezilyalı forvet Alexandre Pato'yu, Kamerunlu yıldızın yerine takıma kazandırmak isteyen Gencer'in 26 yaşındaki forvetle birçok konuda anlaşma sağladığı ve Pato'nun kısa süre için Antalya'ya gelmesinin beklendiği belirtildi.
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Anahtar Kelimeler:
Samuel EtoJiangsu Suning
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