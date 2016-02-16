Samuel Eto'dan 3 büyükler itirafı!

Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Samuel Eto'o, transfer döneminde Beşiktaş'a çok yakın olduğunu ama en sonunda Antalyaspor'a geldiğini söyledi.



Yayıncı kuruluşa konuşan Samuel Eto'o, transferine dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki transfer serüvenini anlatan Eto'o, "İki defa Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gelme durumum oldu. Ama en yakını Beşiktaş'tı. O dönem olmadı ama belki de iyi oldu. Belki Antalyaspor'da mutlu olduğum kadar orada mutlu olamayacaktım. Şu an çok mutluyum" dedi.

İtalya futbolu ile Türk futbolunu da karşılaştıran Samuel Eto'o, "Geçen İtalya'dan arkadaşıma da söyledim. Türkiye ligi İtalya liginden daha yüksekte" dedi.

"FATİH TERİM'İN DİKKAT ETMESİ GEREK"

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e, Antalyasporlu sol kanat oyuncusu Sakıb Aytaç'ı öneren Eto'o, "Sakıb müthiş bir sezon geçiriyor. Fatih Terim'in dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum, umarım milli takıma seçer kendisini" diye konuştu.

"GENÇLİĞİMDE BAZI DÖNEMLERDE DİSKOTEKLERDE DANS ETMİŞLİĞİM VAR"

Futbolcunun her daim kendine bakması gerektiğini aktaran Kamerunlu oyuncu, "Futbolcunun kendine iyi bakması gerek. Çalışmayı da kesmemeli. Mesela ben içki kullanmıyorum, sigara da kullanmıyorum. Gençliğimde bazı dönemlerde diskoteklerde dans etmişliğim var, sadece bu" ifadelerini kullandı.

MESSİ Mİ RONALDO MU?

'Messi mi Ronaldo mu?' sorusu üzerine Eto'o, "Ben Messi diyorum çünkü onun gelişimini gördüm. Onunla oynadım. Daha doğrusu o benimle oynadı" dedi.

Türkiye liginde ve diğer liglerde oynayan yıldız oyuncular hakkında da konuşan Eto'o, "Neymar, böyle devam ederse dünyanın bir numarası olur. Mario Gomez çok iyi bir oyuncu. Beşiktaş çok iyi bir transfer yaptı. Robin van Persie de iyi bir oyuncu ama henüz dengeyi kuramadı. Yeteneklerini gösterme dengesini. Ona biraz zaman vermek gerekiyor. Sneijder biraz deli ama en iyi 10 numaralardan biri. Podolski içinse çok mutluyum. Zorlu bir dönemden sonra goller atıyor, asistler yapıyor" dedi.

"TECRÜBELERİMİ AKTARMAYA ÇALIŞIYORUM"

Maç öncesi takım arkadaşlarına yaptığı konuşmayı da anlatan tecrübeli oyuncu, "Arkadaşlarımı motive etmeye çalışıyorum. Taraftarın öneminden bahsediyorum. Buraya belki de cebindeki son para ile gelen insanların bizi desteklemeye geldiğini söylüyorum. Elimizden geleni yapmamız gerektiğini söylüyor ve onlara tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Antrenmanda beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Antalyaspor Teknik Direktörü Jose Morais'in durumu hakkında da bilgiler veren Samuel Eto'o, Morais'in hastaneden çıktığını ve durumunun iyi olduğunu söyledi.