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Samuel Eto Antalyaspor'dan ayrılıyor mu?

Mısır ekibinin yaptığı açıklama kafaları karıştırdı, yıldız futbolcu ile görüşmelerini sürdürdüklerini iddia eden Smouha başkanı "Eto'o'nun menajerine teklifimizi ilettik. Transferde büyük aşama kaydettik. Bize gelme konusunda tereddütü yok." dedi.

Samuel Eto Antalyaspor'dan ayrılıyor mu?

 Antalyaspor'daki performansıyla birçok kulübün transfer listesine giren Samuel Eto'o için bir transfer açıklaması da Mısır'dan geldi.


"ETO'O TEKLİFİMİZİ DÜŞÜNÜYOR"

Mısır'da birçok basın organına açıklamalarda bulunan Smouha başkanı Farag Amer, "Eto'o'yla görüşmelerimizde büyük aşama kaydettik. Eto'o teklifimizi değerlendiriyor ve takımımıza transfer olma konusunda herhangi bir tereddütü yok." ifadelerini kullandı.

"YAKIN ZAMANDA BİTECEK"

Oyuncunun transferini dışardan gelecek bir kaynakla gerçekleştireceklerini belirten Amer, "Eto'o'nun menajerine teklifimizi ilettik ve transferi yakın zamanda bitirmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Bu sezon Antalyaspor formasıyla müthiş bir performans sergileyen Samuel Eto'o, Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 13 kez ağları sarsmayı başardı.

Kaynak: Sporcope.com
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