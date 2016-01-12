Samuel Eto Antalyaspor'dan ayrılacak mı?

Gencer, "Eto'o'ya birden fazla teklif var. Kendisinin de bu tekliflerden bilgisi var. Antalya'dan çok mutlu ve ayrılmayı düşünmüyor. Olur da baş döndürücü teklif gelirse ve kendisi de gitmek isterse transfer gerçekleşebilir. Biz ona 'git' diye baskı yapmayız. Kendisi isterse saygı duyarız" dedi.

"MESSI TRANSFERİ NEDEN OLMASIN"

Dünya yıldızlarının Eto'o'yu idol olarak gördüklerini söyleyen Gencer, "Messi, ödülü aldıktan sonra özel odada ilk bizi ağırladı. Altıntop ile fotoğraf çektirdik. Güzel ve anlatılmazdı. Eto'o, Messi'ye 'Seni başkanımla tanıştıracağım. 5 yıl sonra hazırlan seni transfer edecek' dedi. Messi de güldü. Niye olmasın yani?" diye konuştu.

"5 YIL ÖNCEDEN TEKLİF YAPTIK"

Başkan Gencer, "Eto'o transferinde bizi eleştirenler oldu. Antalyaspor başkanlığı artık kolay değil. Eto'o transferi gerçekleştiğinde 'Bizden sonra gelecek yönetimler 5 yıl sonra Messi'nin transferini düşünüyor olması gerekir' demiştim. Biz yeni yönetimlere yolu açtık ve 5 yıl önceden teklifi yaptık. Bizden sonra gelecek yöneticiler yıldız avına Messi'den başlayabilir. Artık dünya yıldızları Antalyaspor'u biliyor."

BEDELSİZ ALDIĞIMIZ FUTBOLCUYU 1.3 MİLYON AVROYA SATTIK"

Corinthians'ın bir Gusmao ile ilgilendiğini söyleyen Gencer, "İki kulüp arasında anlaşma sağlandı. Corinthians dünyaya futbolcu satmasıyla ünlü bir takım. Görüştüğümüz yetkilileri, 'İlk defa bir futbolcuya ücret vererek transfer ediyoruz' dediler. Sıfır bedelle aldığımız oyuncuyu 1,3 milyon avroya sattık. Resmi yazışmaları yapılıyor. İki Türk futbolcumuza da ciddi teklifler var" diyerek sözlerini noktaladı.

Samuel Eto'o'ya birden çok kulüpten teklif geldiğini açıklayan Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer, tecrübeli futbolcunun kulüpten ayrılmayı düşünmediğini söyledi.