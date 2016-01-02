Samsunspor Super Lige Bileniyor

Ptt 1'inci Ligi ekibi Samsunspor'un Futbol Şubesi Sorumlusu Metin Ateş, kamp ve transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulununrken, "İkinci yarıda hak ettiğimiz Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Hedefimiz ve düşüncemiz sadece bu" dedi.



KAMP BAŞLADI

Takımının Antalya'da kampa girdiğini belirten Metin Ateş, kampın 10 gün süreceğini açıklarken şunları söyledi:

"Takım, 10 gün boyunca kampta antrenman yapacak. Ligin son 5-6 haftasında performansımız düştü. Ama futbolcularımız bunları aşacak güçte. Transfer yasağını kaldırmak için Kulüp Başkanı Erkut Tutu'nun çalışmaları devam erdiyor. Eğer transfer yasağını kaldırabilirsek, takımın gerekli yerlerine gerekli takviye yaparak 2'nci yarıya başlayacağız. Transfer yasağını kaldıramasak bile futbolcularımız en kötü ihtimalle play off'a kalırlar. İlk haftalardan bu yana puanları bu futbolcularımız aldı."

SEZER ÖZMEN VE ADİLOVİC'İN TRANSFERİ

Sezer Özmen ve Eldin Adilovic'la ilgili çıkan haberlere de değinen Metin Ateş, bu konuda şöyle dedi:

"Adiloviç'in Samsunspor'da görev alma ile ilgili açıklamalarından haberim yok. Ama Sezer Öztürk Samsunspor formasını giyerek bizde görev aldı. Şu an görev aldığı yabancı takımdan da ayrılmış. Bizden de iyi niyet çerçevesinde ayrılmıştı. Kendisi transfer yasağı kaldırılırsa Samsunspor'da seve seve oynamak istediğini belirtti. Şu an bunları düşünmek için erken." - Samsun