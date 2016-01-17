Samsunspor ile yollarını ayıran Ümit Özat veda etti

PTT 1. Lig’de dün oynanan Samsunspor - Altınordu maçının 2-1 mağlubiyet ile sona ermesinin ardından Ümit Özat, maç sonunda yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada istifa ettiğini açıkladı. Maç sonu katılması gereken basın toplantısına katılmadan stadyumu terk eden Özat’ın Samsunspor’daki 3. istifası Samsunspor Yönetim Kurulu tarafından dün akşam kabul edildi. Samsunspor’un resmi internet sitesinden konuyla ilgili bir açıklama yapılarak Özat’ın istifasının kabul edildiği kamuoyuna duyuruldu.

Gece geç saatlerde kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ümit Özat, "Samsunspor camiasına, hepinize teşekkür ediyorum. Güzel insanlar benden yana hakkım varsa helal olsun. Siz de helal edin. Samsunspor’un iyiliğini istemeyenlere karşı birlik olun. Hepinizi seviyorum. Yolunuz açık olsun. Allah’a emanet olun" dedi.

Ümit Özat, hakkında çıkan haberler sonrasında 7 Aralık tarihinden itibaren bütün antrenmanları basına kapatmış, hiçbir basın mensubunu antrenmanlara almamıştı. Özat, Samsun’da oynanan son 2 maçta da katılması zorunlu olan maç sonu basın toplantısına katılmadan stadı terk etmişti.