Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Samsunspor ile yollarını ayıran Ümit Özat veda etti

Samsunspor'daki çakantılı dönemin ardından istifa ederek yollarını ayıran Ümit Özat gece geç saatlerde sosyal medya üzerinden bir veda mesajı yayınladı

Samsunspor ile yollarını ayıran Ümit Özat veda etti

 PTT 1. Lig’de dün oynanan Samsunspor - Altınordu maçının 2-1 mağlubiyet ile sona ermesinin ardından Ümit Özat, maç sonunda yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada istifa ettiğini açıkladı. Maç sonu katılması gereken basın toplantısına katılmadan stadyumu terk eden Özat’ın Samsunspor’daki 3. istifası Samsunspor Yönetim Kurulu tarafından dün akşam kabul edildi. Samsunspor’un resmi internet sitesinden konuyla ilgili bir açıklama yapılarak Özat’ın istifasının kabul edildiği kamuoyuna duyuruldu.

Gece geç saatlerde kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ümit Özat, "Samsunspor camiasına, hepinize teşekkür ediyorum. Güzel insanlar benden yana hakkım varsa helal olsun. Siz de helal edin. Samsunspor’un iyiliğini istemeyenlere karşı birlik olun. Hepinizi seviyorum. Yolunuz açık olsun. Allah’a emanet olun" dedi.

Ümit Özat, hakkında çıkan haberler sonrasında 7 Aralık tarihinden itibaren bütün antrenmanları basına kapatmış, hiçbir basın mensubunu antrenmanlara almamıştı. Özat, Samsun’da oynanan son 2 maçta da katılması zorunlu olan maç sonu basın toplantısına katılmadan stadı terk etmişti.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Ümit ÖzatSamsunspor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.