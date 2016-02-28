Samsunspor evinde rakibini dağıttı!

Samsunspor: 3 - 1461 Trabzon: 0
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Koray Gençerler, Alparslan Dedeş, Cumhur Altay
Samsunspor: Furkan Köse (Dk. 77 Bekir Sevgi) , Canberk Aydın, Fatih Kılıçkaya, N'Diaye (Dk. 87 Muharrem Efe), Oğuzhan Berber, Hasan Kılıç, Taha Yalçıner, Musa Aydın (Dk. 80 Mehmet Çakır), Murat Gürbüzerol, Ofoedu, Ekigho
1461 Trabzon: İbrahim Demir, Oktay Demircan, Oğulcan Gökce, Aytaç Ak, Okan Yıldız, Emrullah Kokoç (Dk. 85 Arquin), Ferhat Yazgan, Hamza Gür, Abdulkadir Parmak (Dk. 67 Hasan Batuhan Artarslan) , Belfort, Mbarga (Dk.56 Nyuiadzi)
Goller: Dk. 47 Ekigho, Dk. 49, Dk. 63 Ofoedu (Samsunspor)
Sarı kart: Dk. 15 Oktay Demircan (1461 Trabzon)