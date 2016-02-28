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Samsunspor evinde rakibini dağıttı!

PTT 1. Lig'in 23. hаftаsındа Sаmsunspоr, sаhаsındа 1461 Trabzon'u 3-0 yеndi

Samsunspor evinde rakibini dağıttı!

 Samsunspor: 3 - 1461 Trabzon: 0

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Koray Gençerler, Alparslan Dedeş, Cumhur Altay

Samsunspor: Furkan Köse (Dk. 77 Bekir Sevgi) , Canberk Aydın, Fatih Kılıçkaya, N'Diaye (Dk. 87 Muharrem Efe), Oğuzhan Berber, Hasan Kılıç, Taha Yalçıner, Musa Aydın (Dk. 80 Mehmet Çakır), Murat Gürbüzerol, Ofoedu, Ekigho

1461 Trabzon: İbrahim Demir, Oktay Demircan, Oğulcan Gökce, Aytaç Ak, Okan Yıldız, Emrullah Kokoç (Dk. 85 Arquin), Ferhat Yazgan, Hamza Gür, Abdulkadir Parmak (Dk. 67 Hasan Batuhan Artarslan) , Belfort, Mbarga (Dk.56 Nyuiadzi)

Goller: Dk. 47 Ekigho, Dk. 49, Dk. 63 Ofoedu (Samsunspor)

Sarı kart: Dk. 15 Oktay Demircan (1461 Trabzon)

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Anahtar Kelimeler:
Samsunspor1461 Trabzon
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