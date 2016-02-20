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Samsunspor deplasmanda Boluspor engelini rahat aştı!

PTT 1. Lig'de Sаmsunspоr, dеplаsmаndа Bоluspоr'u 2-0 yеndi

Samsunspor deplasmanda Boluspor engelini rahat aştı!

 Boluspor: 0 - Samsunspor: 2

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Kapluhan, Ömer Tevfik Özkoç

Boluspor: Erdi Yokuşlu, Kemal Tokak, Hasan Hatipoğlu, Emre Kılınç, Mejia (Dk. 67 Orhan Gülle), Santos (Dk. 62 Adem Alkaşi), Ivanovski, Tevfik Köse (Dk. 75 Özgür Can Özcan), Alican Karadağ, Cengiz Umut Meraş, Cumali Bişi

Samsunspor: Furkan Köse, N'Diaye, Ofoedu (Dk. 84 Ivanov), Oğuzhan Berber, Murat Gürbüzerol, Canberk Aydın, Mustafa Sevgi (Dk. 90 Mehmet Çakır), Hasan Kılıç, Kone, Taha Yalçıner, Ekigho (Dk. 77 Muharrem Efe)

Goller: Dk. 7 ve 84 Kone (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Tevfik Köse, Dk. 28 Hasan Hatipoğlu, Dk. 61 Santos, Dk. 69 Orhan Gülle, Dk. 85 Cumali Bişi (Boluspor), Dk. 36 Kone, Dk. 38 Mustafa Sevgi, Dk. 44 Hasan Kılıç (Samsunspor)

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