Samsunspor deplasmanda Boluspor engelini rahat aştı!

Boluspor: 0 - Samsunspor: 2
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Kapluhan, Ömer Tevfik Özkoç
Boluspor: Erdi Yokuşlu, Kemal Tokak, Hasan Hatipoğlu, Emre Kılınç, Mejia (Dk. 67 Orhan Gülle), Santos (Dk. 62 Adem Alkaşi), Ivanovski, Tevfik Köse (Dk. 75 Özgür Can Özcan), Alican Karadağ, Cengiz Umut Meraş, Cumali Bişi
Samsunspor: Furkan Köse, N'Diaye, Ofoedu (Dk. 84 Ivanov), Oğuzhan Berber, Murat Gürbüzerol, Canberk Aydın, Mustafa Sevgi (Dk. 90 Mehmet Çakır), Hasan Kılıç, Kone, Taha Yalçıner, Ekigho (Dk. 77 Muharrem Efe)
Goller: Dk. 7 ve 84 Kone (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Tevfik Köse, Dk. 28 Hasan Hatipoğlu, Dk. 61 Santos, Dk. 69 Orhan Gülle, Dk. 85 Cumali Bişi (Boluspor), Dk. 36 Kone, Dk. 38 Mustafa Sevgi, Dk. 44 Hasan Kılıç (Samsunspor)