Samsunspor - Balıkesirspor Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

Samsunspor üst üste kötü sonuçlarla ciddi şekilde hırpalandı ama yukarıda rakipleride ciddi ikramlar yaptığı için çok sıkıntı çıkmadı. Ümit Özat’ın tahminimce son şansı olacak. Mali kriterlere uymadığı için aralık ayında alınacak kararla 7 puanı silinecek. Bu durumda Samsunspor, Balıkesirspor’u yenemediği takdirde kendisini küme düşme hattında bulacak. Ersel düzeldi ve şans bekliyor. İlk yarıyı kapatan İvanov dışında eksik görünmüyor.





PTT 1. Liginin 14. haftasını 11. sırada bitiren Balıkesirspor, 15. haftada şu ana dek oynanan maçlar sonucunda 2 basamak alta indi. Yeni Malatyaspor’un Karşıyaka’yı deplasmanda 1-0, Boluspor’un da Denizlispor’u kendi evinde 3-1 yenmesiyle 13. sıraya inen Balkes’lerin Samsunspor maçı şimdi daha önemli hale geldi. Fikret Yılmaz, Yiğit ve Sankoh’un sarı kart görmesi ve cezalı duruma düşmesiyle birlikte kara kara düşünmeye başladı. Karşıyaka maçında sakatlıkları nedeniyle Yiğitcan, Dilaver, Abdülhamit ve Ragıp’tan yararlanamayan Yılmaz, bu kez Samsun maçına bu 6 futbolcu olmadan çok daha eksik bir kadroyla çıkacak. Samsun taraftarı ile birlikte kazanır. YETKİN ETKİN