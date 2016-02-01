Şampiyonun Kar Küreme ile İmtihanı!

Tosya'yı Reşat Yılmaz Kastamonu 1. Amatör Küme Liginde temsil eden Tosyaspor Futbol kulübü, 1. devrenin ardından girdiği 10 günlük kamp dönemini Tosya'da yaptığı çalışmalar ile tamamladı. Hazırlık Kampı çerçevesinde iki hazırlık maçı yapan Tosyaspor Bal Ligi ekiplerinden Osmancık Spor ile deplasmanda ve sahasında oynadığı çamlarda 1-1 berabere kalarak, 1.Amatör kümenin 2.devresine hazır olduğunu gösterdi.



FUTBOLCULAR KAR TEMİZLEDİ

Tosya'daki yoğun hava şartları nedeniyle oldukça zorlu bir kamp dönemi geçiren Tosyaspor, geçtiğimiz günlerde Sentetik saha'da yaptığı hazırlık maçı öncesinde, 2 gün boyunca antrenman öncesi ve sonrası futbolcular ve kulüp yöneticileri, sahanın tüm karlarını küreyerek maça hazır hale getirdiler.





"HERKES GÖREVİNİ YERİNE GETİRSİN"

Tosyaspor'un genç antrenörü Kayhan Akbay konuyla ilgili açıklamalarda bunuldu. Akbay, "10 Günlük kamp dönemimiz, zorlu şartlar altında geçti ama çalışmalarımızı tamamladık. Hazırlık maçı öncesinde sentetik sahanın karını futbolcularımız ile beraber 2 gün boyunca temizleyerek maça hazır hale getirdik. Birçok futbolcumuz terli iken kar kürediği için hastalanmanın eşiğine geldi. Antrenman öncesi kar kürüdük, oyuncularımın bundan dolayı performansı düştü antrenmanların çoğunu yarıda kestik. Tosyaspor Şampiyonluğa oynayan bir takım, Sahaların bakımı ve temizliği için kimler görevli ise lütfen rica ediyoruz, herkes görevini yerine getirsin, bunun zararını Tosyaspor değil, Tosya çeker" diye tepki gösterdi.

"KAR MI KÜREYECEKLER, MAÇA MI HAZIRLANACAKLAR"

Tosyaspor Kulüp Başkanı İhsan Yılmaz yaptığı açıklamada; "Tosya'da iki saha var ve buralara bakmakla görevli 5 personel var yani yetersiz, kış aylarında futbol maçlarının olduğu bilgisi aylar öncesinden tebliğ ediliyor, Hedefi olan Şampiyonluğa oynayan bir takımız, oyuncularımız sahaların karınımı küreyecek, maçamı hazırlanacaklar? En azından kış ayını atlatmak için proje yapılarak TYÇP kapsamında işçi istihdam edilebilir. Valimizden, İl Belediye Başkanımızdan, Tosya Kaymakamımızdan ve Tosya Belediye Başkanımızdan bu konuyla ilgilenmelerini istiyorum. Tosyaspor A.Ş. olarak bizler her zaman Tosya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne karşı elimizden gelen yardım ve desteği gösteriyoruz. 7 Şubat 2016 Tarihinde Ormanspor ile Tosya'da önemli bir karşılaşma oynayacağız, İzzet Aksalur Statyumu'da halen karla kaplı durumda, karşılaşmaya 1 hafta var, konuyla ilgili tüm kurumların bu duruma el atarak ilgili sahanın maç günü futbol oynanabilir hale getirilmesini rica ediyorum" diyerek, tepkisini ve isteklerini dile getirdi.