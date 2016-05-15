Şampiyonun Adı Bugün Belli Olacak!

Üst üste ikinci kez Final Four’a kalıp ülkemize büyük bir onur yaşatan Sarı-Lacivertliler, Berlin’de destan yazdı... Nefes kesen maçta, yüreklerin ağızlara geldiği anda “Yunan Sihirbaz” Sloukas; sahneye çıktı, karşılaşmayı uzatmaya taşıdı. 5 dakikalık bölümde Bogdanovic, sazı eline aldı, fark açıldıkça açıldı. Mercedes Benz Arena’dan 88-77 galip ayrılan temsilcimiz, Avrupa’nın bir numaralı kupasında finale yükselen ilk Türk takımı olarak adını tarihe yazdırdı... Şimdi sıra Final'de. Peki Fenerbahçe CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte final maçı hakkında detaylı bilgiler...

Avrupa basketbolunun ve Fenerbahçe’nin efsane coachu Zeljko Obradovic, dün geceki müthiş zaferle kariyerinde 10. kez Euroleague’de final oynamaya hak kazandı. Sırp çalıştırıcı CSKA önünde 9. kupasını arayacak

FENERBAHÇE CSKA MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Final-Four'da destansı bir zafer elde ederek finale çıkma hakkını kazanan Fenerbahçe'nin, CSKA Moskova ile 15 Mayıs Pazar günü saat 22:00'da oynayacağı karşılaşma, Lig TV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

SONUNA KADAR HAK ETTİK

Zeljko Obradoviç, uzatmada kazanılan maç sonrasında galibiyeti hak ettiklerini söyledi... Fenerbahçe’nin tecrübeli hocası, “Çok iyi oynadık ama tedirgin olduğumuz anlar vardı. İyi bir strateji seçtik. Ancak bazı anlar topu iyi çevirmedik, çabuk oynamaya çalıştık. Bizim oyun tarzımız bu değil. Taraftarımız sezon boyunca bizi müthiş destekledi. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Onlar kulübün ve takımın çok önemli bir parçası. Bazen maç içerisinde önemli kararlar almak zorundaydık. Ben de 4-5 oyuncuyla maçı çevirmeye çalıştım. Tedirgin oynayıp ikinci yarı geriye düştük ama son 2 topu çok iyi savunduk ve galibiyeti hak ettik” dedi. Obradovic finalde oynayacakları CSKA maçı ile ilgili olarak, “Itoudis ile 13 yıldır arkadaşız. O benim küçük kardeşim gibi ve CSKA Moskova’da olağanüstü şeyler yapıyor. 2 gün boyunca bu konu hakkında birçok şaka yapılacaktır” diye konuştu.