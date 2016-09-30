Şampiyonlar Ligi'nin kralı Quaresma oldu

Quaresma Şampiyonlar Liginin en iyisi. Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Dinamo Kiev ile oynadığı maçta gösterdiği başarılı performansla UEFA'nın yaptığı oylamada %41 oy aldı ve birçok yıldız futbolcuyu geride bırakarak "Haftanın Oyuncusu" seçildi. Quaresma Şampiyonlar Liginde haftanın oyuncusu seçilmesi üzerine Beşiktaş'lı taraftarları gururlandırdı.



Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ın Dinamo Kiev ile oynadığı maçta harika bir frikik golüne imza atmış ve maç boyu gösterdiği etkili performansla taraftarlardan ve futbolseverlerden alkış toplamıştı. UEFA'nın gerçekleştirdiği oylamada; Ronaldo, Dybala, Carrasco, Walcott, Hernandes, Cavani ve Nasri ile yarışan Ricardo Quaresma, en yakın rakibi Ronaldo'yu geçerek "Haftanın Oyuncusu" seçildi.