Şampiyonlar Ligi'nin kralı Quaresma oldu

Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ın Dinamo Kiev ile oynadığı maçta harika bir frikik golüne imza atmış ve maç boyu gösterdiği etkili performansla taraftarlardan ve futbolseverlerden alkış toplamıştı. UEFA'nın gerçekleştirdiği oylamada; Ronaldo, Dybala, Carrasco, Walcott, Hernandes, Cavani ve Nasri ile yarışan Ricardo Quaresma, en yakın rakibi Ronaldo'yu geçerek "Haftanın Oyuncusu" seçildi.
Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ın Dinamo Kiev ile oynadığı maçta harika bir frikik golüne imza atmış ve maç boyu gösterdiği etkili performansla taraftarlardan ve futbolseverlerden alkış toplamıştı. UEFA'nın gerçekleştirdiği oylamada; Ronaldo, Dybala, Carrasco, Walcott, Hernandes, Cavani ve Nasri ile yarışan Ricardo Quaresma, en yakın rakibi Ronaldo'yu geçerek "Haftanın Oyuncusu" seçildi.