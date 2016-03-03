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Şampiyonlar Ligi'ni tarihe gömecek gelişme!

İngiltere Prеmiеr Lig еkiplеrindеn M. Unitеd, Chеlsеа, Arsеnаl, M. City ve Livеrpооl'lu yönеticilеr, Şаmpiyоnlаr Ligi'ndеn ayrılarak Avrupа Süpеr Ligi'ni kurmаnın plаnlаrını yаpıyоr

Şampiyonlar Ligi'ni tarihe gömecek gelişme!

 İngiltere Premier Lig temsilcilerinden Manchester United, Chelsea, Arsenal, Manchester City ve Liverpoollu yöneticilerin, Avrupa Süper Ligi'nin yapısını ve katılım durumlarını görüşmek üzere toplandığı iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Amerikan futbolu takımlarından Miami Dolphins'in sahibi ABD'li milyarder iş adamı Steve Ross'un önderliğinde Chelsea Başkanı Bruce Buck, Manchester United Asbaşkanı Ed Woodward, Liverpool Üst Yöneticisi (CEO) Ian Ayre, Manchester City Ceo'su Ferran Soriano ve Arsenal Ceo'su Ivan Gazidis'in söz konusu toplantıya katıldığı belirtildi.


DEVLER LİGİ'NİN YERİNE GEÇECEK

Toplantıda Ross'un, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yerine geçmesi amacıyla düzenlenmeyi planladığı Avrupa Süper Ligi'ne katılmaları amacıyla 5 takımın yöneticisiyle görüştüğü ifade edildi.

Söz konusu takımların, Şampiyonlar Ligi'ni bir tarafa bırakarak ABD'li iş adamının önderliğinde yapılması düşünülen organizasyona katılması halinde televizyon gelirleri haricinde de önemli gelirler elde edeceği vurgulanıyor.


İLK DÖRDE GİRME ZORUNLULUĞU ORTADAN KALKACAK

Sezon başlamadan önce düzenlenen ve Avrupa'nın önemli takımlarının katıldığı hazırlık turnuvası Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nı da organize eden Ross'un, "Devler Ligi"ne kalmak için kendi liglerinde ilk dörde girme zorunluluğu olmadan Avrupa Süper Ligi'ne her sezon doğrudan katılma garantisi vererek 5 İngiliz takımının yöneticilerini ikna etmeye çalıştığı ileri sürülüyor.

Böylece, İngiliz takımları, kendi liglerinde başarısız bir sezon geçirmeleri halinde bile maddi kayba uğramadan söz konusu organizasyonda yer alabilecek.
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