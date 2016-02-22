Şampiyonlar ligi maçında Arda Turan şoku!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda ilk karşılaşmalar bu hafta yapılacak maçlarla tamamlanacak.



Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli kupası olan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 karşılaşmaları yarın ve 24 Şubat Çarşamba günü yapılacak dört karşılaşma ile tamamlanacak.

ARSENAL BARCELONA MAÇI 21.45'TE

Haftanın en önemli maçı iki Türk futbolcunun takımlarının mücadelesine sahne olacak. Türk asıllı Mesut Özil'in forma giydiği Arsenal ile milli futbolcu Arda Turan 'ın forma giydiği Barcelona yarın TSİ 21.45'te Londra'da karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT-1'den naklen ekranlara gelecek.

ARDA CEZALI

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşmada Arda Turan forma giyemeyecek. Turan, geçen sezon Atletico Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile yapılan karşılaşmada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek bir maç ceza almıştı.

Bu sezon transfer olduğu Barcelona'da da kulübünün transfer yasağı nedeniyle forma giyemeyen Arda Turan, Ocak 2016'da forma giymeye başladığı Barcelona'da ilk Şampiyonlar Ligi maçında cezalı olduğu için takımında yer alamayacak. Yarın oynanacak Arsenal - Barcelona maçında Arsenal forması giyen Türk oyuncu Mesut Özil ise teknik direktörünün görev vermesi durumunda Barcelona karşısında sahada olacak.

BARÇA ARSENAL'A ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

İki takım arasında bugüne kadar oynanan yedi karşılaşmadan dördünü Barcelona kazanırken, İngiliz ekibi bir karşılaşmada sahadan galip ayrılmış iki karşılaşma ise beraberlikle tamamlanmıştı.

JUVENTUS - BAYERN MÜNİH

Salı gününün ikinci maçında ise geçen senenin finalisti İtalyan ekip Juventus kendi evinde Alman devi Bayern Münih'i misafir edecek. Bu karşılaşmanın da başlama saati 21.45.

İki takım tamamı Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere bugüne kadar sekiz kez karşı karşıya geldi. Bu maçların dördünde Alman ekibi sahadan galibiyetle ayrılırken, Juventus ise üç maçta kazanan taraf oldu. Bir karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

DİĞER MAÇLAR

Bu haftanın diğer iki maçı olan PSV Eindhoven-Atletico Madrid ile Dinamo Kiev-Manchester City maçları ise 24 Şubat Çarşamba günü yine TSİ 21.45'te oynanacak.