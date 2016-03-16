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Şampiyonlar Ligi çeyrek finalistleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kalan takımlar belli oldu. Dikkatler 18 Mart Cuma günü çekilecek olan çeyrek final kuralarına çevrildi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalistleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yapıldı ve çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu.

Rakiplerini eleyen Wolfsburg, Real Madrid, Benfica, Paris Saint Germain, Manchester City, Atletico Madrid, Barcelona ve Bayern Münih, son 8'deki yerlerini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kura çekimi, 18 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. TSİ 13:00'te başlayacak olan kura çekimi, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.



Öte yandan çeyrek final eşleşmelerinde aynı ülke takımları birbiriyle eşleşebilecek. 

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