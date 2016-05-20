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Şampiyon Beşiktaş’ın Kutlamasına Hangi Sanatçılar Katıldı, İşte Tüm Yaşananlar
2015-2016 Spor Toto Süper Lig’in şampiyonu Beşiktaş tüm rakiplerini kıskandıracak bir şampiyonluk kutlaması yaptı. Kutlamada neler yaşandı, hangi sanatçılar katıldı? Ayrıntılar haberimizde.
20 Mayıs 2016 Cuma 11:20
Tribünleri dolduran taraftarlar önünde gerçekleştirilen kutlama, Beko Bandosu'nun performansıyla başlarken, bu sırada Beşiktaş teknik heyet ve futbolcuları sahaya çıktı. Orta sahada sevinç gösterisi yapan siyah-beyazlılar, basın mensuplarına da poz verdi. Kulübün amatör şubelerinde başarı elde eden takım ve sporcuların geçişi ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılan kutlamalarla devam eden etkinlikte, numaralı tribünün önünde kurulan platformda şarkıcılar Birol Can, Ali Altay, Simge, Aykut, Feridun Düzağaç, Kutsi, Emre Kaya, Gökhan Tepe, Hakan Altun ve siyah-beyazlı futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena Tosic de sahne aldı. Dusko Tosic de Jelena Tosic ile birlikte sahneye çıktı. Siyah-beyazlı futbolcular da Jelena Tosic ve Simge'nin şarkılarını okudukları sırada platforma çıkarak dans etti. Şarkıcı Hakan Altun, taraftarların isteği üzerine geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Senegalli futbolcu Demba Ba için uyarladığı parçayı da okudu. Skorboardlarda tarihi sunum
Kutlamada stadın skorboardlarında Beşiktaş tarihiyle ilgili bir sunum yapıldı. Siyah-beyazlı kulübün tarihinde yer almış başkan, yönetici, teknik direktör ve futbolcuların fotoğrafları skorboardlarda gösterildi. Sunumda Vodafone Arena ve siyah-beyazlı taraftarlarla ilgili bir video da izlettirildi. Taraftarlar, kulübün efsane başkanı Süleyman Seba lehine tezahüratta da bulundu. Futbolcular tek tek platforma çağrıldı
Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta futbolcular, etkinliğin son bölümünde sahnedeki yerlerini alırken, renkli görüntüler oluştu. Kutlama önce takımın idari ve sağlık departmanlarında görevli personel platforma çağrılırken, ardından futbolcular tek tek anons edilerek sahneye davet edildi. Taraftarlar, isimleri anons edilen futbolculardan Jose Sosa, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Mario Gomez'i uzun süre alkışladı. Yabancı futbolculardan Jose Sosa, Atiba Hutchinson, Marcelo Guedes ve Denys Boyko ülkelerinin bayraklarıyla sahneye çıktı. Siyah-beyazlılarda en son teknik direktör Şenol Güneş, büyük alkışlar arasında sahnedeki yerini aldı. Kupayı tribünlere götürdüler
Beşiktaşlı futbolcular, şampiyonluk kupasını kaldırmalarının ardından soluğu tribünlerin önünde aldı. Kupa seremonisinin bitmesi sonrası platformdan inerek tribünleri gezen oyuncular, taraftarlarla birlikte tezahüratlar yaparak şampiyonluğu kutladı. Siyah-beyazlı futbolcular daha sonra orta alanda daire oluştururken, mikrofonu alan Olcay Şahan "Ne Fener ne Cim Bom Bom ne de Trabzon, bu sene sensin şampiyon" diye tezahürat yaptı. Ameliyat edilen Necip sekerek sahneye çıktı
Beşiktaş'ın dün Torku Konyaspor ile oynadığı maçta geçirdiği sakatlık sonrası bugün ameliyat edilen Necip Uysal da kutlamaya katıldı. Bu sabah menisküs ameliyatı edilen Necip Uysal, sahneye sekerek çıktı. Şampiyonluk primi 100 bin avro
Beşiktaşlı futbolculara, şampiyonluk primi olarak 100'er bin avro verilecek. Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak, futbolculara 100'er bir avro şampiyonluk primi vereceklerini açıkladı. Atınç Nukan da katıldı
Sezon başında Beşiktaş'tan Almanya'nın Red Bull Leipzig ekibine transfer olan Atınç Nukan da kutlamaya katıldı. Genç futbolcu, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan siyah-beyazlı taraftarları kırmadı ve "üçlü" diye tabir edilen tezahüratı yaptırdı. Fenerbahçe aleyhine tezahürat
Beşiktaşlı taraftarlar, kutlamada Fenerbahçe aleyhine tezahürat yaptı. Taraftarlar, takımlarının bu sezon şampiyonluk yarışında çekiştiği Fenerbahçe aleyhine uzun süre küfürlü tezahüratta bulundu. Siyah-beyazlı taraftarlar, "Aziz Yıldırım şike yapsana" diye tempo da tuttu. Bu arada kutlama sırasında Vodafone Arena'nın zeminine beyaz bir örtü serildi.
2015-2016 sezonu şampiyonu Beşiktaş, yeni stadında düzenlenen görkemli bir törenle kupasına kavuştu. Vodafone Arena'daki törene binlerce taraftar katıldı. Kutlamalardaki tek tatsız görüntü, taraftarla polis arasında yaşandı. Öğlen saatlerinde çarşı içinde toplanan taraftar, akşam saat 18.00'de kutlama töreni için Vodafone Arena'ya yürümeye başladı. Bu sırada polis, şişe atıldığı iddiasıyla gruba biber gazıyla müdahale etti. Yoğun gaz nedeniyle başta çocuk ve kadınlar olmak üzere taraftar etkilendi.
Siyah- beyazlı takım, kupa töreninin yapıldığı stadyuma deniz yolu ile geldi. Kandilli'den tekneye binen futbolcular, şarkılar ve marşlar eşliğinde Dolmabahçe'ye doğru yola çıktı. Boğaz yolculuğu sırasında taraftarları taşıyan onlarca tekne de kafileye eşlik etti. Avrupa Yakası'na geçtikten sonra futbolcular üstü açık otobüse bindi. Otobüsün etrafını binlerce beşiktaş taraftarı sardı. Dolmabahçe'de yaşanan sevgi seli nedeniyle otobüs stada güçlükle ulaştı.
Siyah-beyazlıların coşkusu Vodafone Arena'daki kutlamalarda doruğa çıktı. Gece, konserlerle başladı. Sırp futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena Tosic sahneye çıktı. Ülkesi Sırbistan'da manken ve şarkıcı olan Jelena, sahnede şarkı söylerken eşi de futbolcu arkadaşlarıyla ona eşlik etti. Taraftarı coşturan bir diğer isim de şarkıcı Simge Sağın'dı.
Vodafone Arena'da yaklaşık 3 saat süren konserlerin ve eğlencenin ardından sıra kupa törenine geldi. Futbolcular sahneye tek tek çağırıldı. Siyah-beyazlılar, kupayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in elinden aldı.
Bütün futbolcuların sahaya inmesinin ardından statta havai fişekler patlatıldı, görsel şov başladı. Işık ve ses gösterileri trübünleri dolduran binlerce taraftara unutulmaz bir gece yaşattı.
Kutlamalardaki tek tatsız görüntü, taraftarla polis arasında yaşandı. Öğlen saatlerinde çarşı içinde toplanan taraftar, akşam saat 18.00'de kutlama töreni için Vodafone Arena'ya yürümeye başladı. Bu sırada polis, şişe atıldığı iddiasıyla gruba biber gazıyla müdahale etti. Yoğun gaz nedeniyle başta çocuk ve kadınlar olmak üzere taraftar etkilendi.
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