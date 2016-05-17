Şampiyon Beşiktaş Gövde Gösterisi Yapacak!

Süper Toto Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş son hafta maçında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Konyaspor maçı Şampiyonluğun dün akşam ilan edilmesinin ardından ne zaman oynanacak diye merak edilmeye başlandı.

Dün akşam Vodafone Arena'da 3-1'lik skorla Osmanlspor'u deviren Kara Kartal şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitimi ile büyük çoşku yaşayan Beşiktaş taraftarları Şampiyonluğu kutladı. Dün akşam oynanan maçın ardından Şampiyonluğu kesinleşen Kara Kartal'da gözler Konyaspor maçına çevrildi. Peki Torku Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Süper Toto Süper Lig 2015-2016 Hasan Doğan sezonu şampiyonu Beşiktaş Torku Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. 18 Mayıs Çarşamba saat 19:00'da Torku Arena'da oynanacak olan maç Lig tv ekranından naklen yayınlanacak.

30. RANDEVU

Şampiyon Beşiktaş ile üçüncü sıradaki Torku Konyaspor, yarın yapacakları sezonun son hafta maçıyla lig tarihinde 30. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, geride kalan 29 maçtan 17'sini kazandı, 9'unda berabere kaldı, sadece 3'ünü yitirdi.

Lig maçlarında Beşiktaş'ın 57 golüne, Konyaspor 23 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 4-0 kazandı.

Bu arada, iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde eşleşti ve Torku Konyaspor, İstanbul'da 2-1, Konya'da da 1-0'lık sonuçlarla galip gelerek, turu geçen taraf oldu.

Beşiktaş son 8 maçta 3 kez kazanabildi

Beşiktaş, genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son maçlarda yenmekte zorlanıyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle ligde yaptığı son 8 maçtan 3'ünü kazanırken, 4 kez berabere kaldı, bir kez de yenildi.

Bu arada iki takım arasındaki 29 lig maçından Konyaspor 11'inde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.

Konya'daki maçlar

Taraflar arasında ligde Konya'da yapılan 14 maçtan 6'sını Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, 1 maçta da ev sahibi ekip galip geldi.

Konyaspor, sahasında Beşiktaş karşısında ligdeki tek galibiyetini, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında 2-1'lik sonuçla aldı.

Konya'da Beşiktaş 23, ev sahibi ekip ise 14 gol attı.

Beşiktaş'tan tarihi fark

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı. Konyaspor ise Beşiktaş karşısında ligdeki 3 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti.