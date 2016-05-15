Şampiyon Adanaspor’da Elazığ Mağlubiyeti

Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, maç sonu düzenlediği basın toplantısında sezonu şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lig'e çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bize bu süreçte destek veren herkese teşekkür ediyorum. Artık Pazartesi gününden itibaren önümüzdeki sezonun planlamasını yapacağız" dedi.

İpekoğlu, konuşmasında özellikle basın mensuplarına teşekkür ederek başladı. İpekoğlu, "Sizlere özellikle basın mensubu arkadaşlarımıza göreve geldiğimiz günden beri vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Süper Lig'e çıkan Karabük takımını kutluyorum. Play-off oynayacak takımlara başarılar diliyorum. Biz de önümüzdeki senenin planlamalarını pazartesi gününden itibaren yapmaya başlayacağız. Önemli bir süreç yaşayacağız. Süper Lig'e çıkmak çok zor, ama Süper Lig'den düşmek bir o kadar kolay. Yabancı transferler konusunda çok isabetli kararlar vermemiz lazım ki ligde herhangi bir sıkıntı yaşamayalım" dedi.

Gazetecilerin sorularını da cevaplandıran İpekoğlu, "Giresun-Alanya maçı berabere bittiği için her iki takım da kendini yaktı denebilir. Play-off'da başarılar diliyoruz kendilerine. Play-off oynayacak takımların hepsi kaliteli takımlar. Tek ayaklı maçlar, enterasan geçebiliyor, onun için zor. Allah hepsinin yardımcısı olsun" dedi.