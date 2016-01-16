Sampdoria Salih Uçan için nabız yokluyor

2014 yılında Roma’ya 2 yıl kiralık olarak giden Fenerbahçeli Salih Uçan, Sampdoria ile anlaşmak üzere.

Roma’da bir türlü forma şansı bulamayan 21 yaşındaki milli futbolcu bu sezon Roma formasıyla sadece 6 maça çıkabilmişti.

Sky Sports İtalya’dan Gianluca Di Marzio’nun gündeme getirdiği transferin bir kaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Salih’in daha fazla forma şansı bulabilmek için bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Salih Uçan Fenerbahçe’den Roma’ya 2 yıllığına 4.750.000 euro bedelle kiralanmıştı.

Kaynak : Sporcope