Samir Nasri'den Beşiktaş'a çok kötü haber!

Ekranların fenomen haline gelen futbol-talkshow programı Beyaz Futbol ve Derin Futbol transferin gündemini belirlemeye devam ediyor. Daha önce yaptığı her haber Türkiye'nin bir numaralı gündemi olan Derin Futbol'da bu kez Beşiktaşlıları üzecek bir haber açıklandı.

NASRI İLE ANLAŞMA TAMAMDI

Manchester City'nin aldığı kilolar ve formsuzluğu sebebiyle göndermek istediği Samir Nasri, Beşiktaş'ın devreye girmesiyle adeta transfer piyasasında hareketlik sağladı. Önce devreye giren Beşiktaş'ın hemen ardından birçok kulüp yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için yarışa girdi. Hepsini ekarte eden siyah beyazlılar Nasri'yi ve Guardiola'yı ikna etmişti. Transferin gerçekleşmesi beklenirken, Endülüs'ün başkenti Sevilla tarihin tozlu sayfalarından çıktı ve bu transfere adeta taş koydu.

SEVILLA İLE ANLAŞTI

UEFA Avrupa Ligi'ne ambargo koyan ve kadrosunda birçok yetenekli oyuncuyu barındıran Sevilla, Samir Nasri için transferin son günlerinde temas sağladı. Manchester City ile yoğun bir pazarlık sürecine giren Sevilla, Beşiktaş'ın anlaştığı ismi son anda kendisine çekmeyi başardı. Siyah Beyazlıların büyük umutlarla beklediği bu transfer ise hüzünle kapandı.

Nasri'nin İspanya'ya giderek resmi anlaşmayı imzalaması bekleniyor. Beşiktaş'ın ise kısa sürede B planı olarak Belhanda'yı ikna etmesi konuşuluyor.

SİNAN ENGİN KÖTÜ HABERİ VERDİ

Beşiktaş'ta uzun yıllar futbol oynayan ve genel menajerlik yapan Sinan Engin, siyah beyazlı kulübün transfer gündeminde olan Samir Nasri'nin transferin gerçekleşmeyeceğini Beyaz TV'de açıkladı.

Derin Futbol programında konuşan Sinan Engin, Nasri transferinin gerçeklemeyeceğini iddia ederken 'Aradaki fark çok. Fikret Orman istedi ama olmadı.' dedi.

Ahmet Çakar son 15 dakika oyuna giren Nasri için şu sözler söylemişti:

“Yarın arabamı satıyorum. Arabamı alacak adamlar yarın gelecek. Ben 1 saat önce arabamı güzelce bir yıkayacağım, içini bir temizleteceğim. Varsa ufak bir boya yeri, onu el boyasıyla falan kapayacağım. Malı parlatacağım, cilalatacağım. Bakın, malı parlatıyorlar. Bu adamı hazırlık maçlarında oynatmamışsın, ne yaptığı belli değil, 15 dakika malı parlatıp satacaksın. Ama Nasri, Türkiye’ye gelirse bu sene yapılmış en parlak transfer olur. Çünkü Samir Nasri, önemli kariyere sahiptir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Medyahaber