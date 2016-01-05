Samir Handanovic'den gelen haber Beşiktaşlıları üzdü

Inter Kulübü'nün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki "Inter" isimli hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Handanovic'in kontratının 3 yıl uzatıldığı belirtildi. Ayrıca teknik direktör Roberto Mancini ile Handanovic'in, "2019" sırt numaralı bir Inter formasını tuttuğu fotoğraf da paylaşıldı.
Inter Kulübü'nün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki "Inter" isimli hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Handanovic'in kontratının 3 yıl uzatıldığı belirtildi. Ayrıca teknik direktör Roberto Mancini ile Handanovic'in, "2019" sırt numaralı bir Inter formasını tuttuğu fotoğraf da paylaşıldı.