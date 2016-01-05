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Samir Handanovic'den gelen haber Beşiktaşlıları üzdü

Serie A takımı İnter kalesini koruyan tecrübeli kaleci Samir Handanovic'in 2018-19 sezonuna kadar sözleşmesini uzatması Beşiktaşlıları üzdü

Samir Handanovic'den gelen haber Beşiktaşlıları üzdü

 Inter Kulübü'nün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki "Inter" isimli hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Handanovic'in kontratının 3 yıl uzatıldığı belirtildi. Ayrıca teknik direktör Roberto Mancini ile Handanovic'in, "2019" sırt numaralı bir Inter formasını tuttuğu fotoğraf da paylaşıldı.

Kaleci arayışları süren Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilen Handanovic, bu sezon 17 maçta 11 gol yedi, 11 karşılaşmada da kalesinde gol görmedi. Inter'in 2012 yazında 12 milyon avro karşılığında Udinese'den transfer ettiği kaleci, Slovenya Milli Takımı formasını 79 kez giydi.
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BeşiktaşSamir Handanovic
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