Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Samet Aybaba sezonun kalanı için konuştu

Eskişehirspor teknik direktörü Samet Aybaba ''İki takım da iyi mücadele etti.'' dedi

Samet Aybaba sezonun kalanı için konuştu

 Ligde kalma mücadelelerini lig sonuna kadar sürdüreceklerini belirten Aybaba, şu ifadeleri kullandı:

"Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında iyi futboldan ziyade mücadele öne çıktı. Oyuncuları kazanmaya motive etmeye çalışıyoruz ama onlar kaybetmemeye yönelik motivasyona giriyor. Sonuçta ortada pek futbol yok, birkaç tane pozisyon var. Bu böyle 8 hafta devam edecek. Bizim arkamızda inanılmaz bir futbol şehri var. Eğer ayakta kalabilirsek bu sayede kalacağız. Önümüzde milli maç arası var. O arada kısa bir kamp yaparak yeniden kendimizi 8 maçlık finale hazırlayacağız."

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
FutbolSpor Toto Süper LigEskişehirspor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.