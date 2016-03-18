Samet Aybaba sezonun kalanı için konuştu

Ligde kalma mücadelelerini lig sonuna kadar sürdüreceklerini belirten Aybaba, şu ifadeleri kullandı:



"Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında iyi futboldan ziyade mücadele öne çıktı. Oyuncuları kazanmaya motive etmeye çalışıyoruz ama onlar kaybetmemeye yönelik motivasyona giriyor. Sonuçta ortada pek futbol yok, birkaç tane pozisyon var. Bu böyle 8 hafta devam edecek. Bizim arkamızda inanılmaz bir futbol şehri var. Eğer ayakta kalabilirsek bu sayede kalacağız. Önümüzde milli maç arası var. O arada kısa bir kamp yaparak yeniden kendimizi 8 maçlık finale hazırlayacağız."